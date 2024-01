Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp gây mưa, trời chuyển rét đậm

HHT - Từ ngày 10/1, các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm, có thể gây mưa vài nơi. Sau đó vài ngày lại có thêm một đợt không khí lạnh bổ sung khiến mưa, rét kéo dài.

Những ngày qua, miền Bắc có nền nhiệt khá ấm, nhiệt độ vào trưa và chiều tại Hà Nội lên tới 27 độ C, nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trên 27 độ C. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 10/1. Sau đó, các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm, có thể gây mưa vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tăng cường yếu sẽ trở lại trong đêm 9/1. Từ ngày 10/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhiệt khoảng 3-4 độ, một số nơi có mưa dông. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nhận định xa hơn, khoảng ngày 13/1, thêm một đợt không khí lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể mưa rét kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Do đó, rét đậm, rét hại khả năng vẫn xuất hiện nhưng không kéo dài nhiều ngày, đồng thời số ngày xảy ra hiện tượng này cũng ít hơn so với cùng kỳ.