Miền Bắc sắp đón không khí lạnh khiến trời mát mẻ, nhiệt độ giảm ở thời điểm nào?

HHT - Theo Trung tâm dự báo khí tượng, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có 2 đợt không khí lạnh tràn về. Có những thời điểm nhiệt độ sẽ giảm đáng kể từ 5-6 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ thứ Hai, ngày 22/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… khiến thời tiết chuyển mát hơn hẳn và có thể có mưa.

Sang thứ Ba (23/4) không khí lạnh về đến Hà Nội và các khu vực lân cận, nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ C.

Đến thứ Sáu (26/4), miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh thứ 2. Nhờ đó nhiệt độ giảm nhẹ, trời đỡ nóng. Ở thời điểm này, những đợt không khí lạnh có đặc điểm là nhẹ và tan đi nhanh chỉ sau khoảng 1-2 ngày rồi nhiệt độ tăng mạnh trở lại.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, xen giữa 2 đợt không khí lạnh nói trên, trong tuần sau vẫn có thể là 1-2 ngày khá nóng.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 10/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Các khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn tới 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ).

Dự báo, từ nay đến tháng 5 vẫn còn không khí lạnh hoạt động nhưng cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là không khí lạnh trong thời kỳ giao mùa nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.