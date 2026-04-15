Miền Bắc sắp đón mưa giải nhiệt chấm dứt những ngày nắng nóng bất thường

HHTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang suy yếu và sẽ chấm dứt trên hầu hết cả nước từ ngày 16/4, thay vào đó là mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực.

Mưa dông gia tăng trên diện rộng

Năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở hầu hết các khu vực. Trong đó, mức nhiệt trên 41°C ghi nhận tại miền Trung vào đầu tháng 4 là mức cao hiếm gặp trong khoảng 10 năm trở lại đây, dù chưa vượt kỷ lục từng ghi nhận vào tháng 4/2024.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong giai đoạn từ đêm 15/4 đến ngày 23/4, thời tiết các khu vực có nhiều biến động. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ. Từ chiều tối 16-17/4 và 18-20/4, khu vực này có mưa rào rải rác, có nơi mưa to kèm dông.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong nhiều ngày. Riêng các khoảng thời gian từ chiều tối 16-17/4 và 18-19/4, mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hoá đến Huế, nắng nóng có khả năng dịu dần từ ngày 17/4. Trong đó, khu vực phía Bắc như Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ chiều tối 16/4 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác.

Tại Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đợt nắng nóng gay gắt cũng có thể chấm dứt từ ngày 17/4.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đặc biệt, từ đêm 15 đến 17/4, mưa dông có xu hướng xuất hiện rải rác.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm và xu hướng nắng nóng quay lại

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Hà Nội hạ nhiệt rõ rệt trong những ngày tới.

Dù nắng nóng tạm thời kết thúc, nhưng từ nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nắng nóng được dự báo sẽ quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Số ngày nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ trên 37°C, có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn chuyển mùa tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, mưa rào và dông sẽ xuất hiện xen kẽ, tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.