Chỉ vài giây xuất hiện trên VTV, nữ sinh làm nóng câu chuyện suất ăn học đường

HHTO - Một đoạn hội thoại ngắn trong phóng sự của đài VTV đang gây chú ý trên mạng xã hội, khi làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong bữa ăn bán trú của học sinh.

Phóng sự được quay tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) vào giờ ăn bán trú buổi trưa, ghi lại tình huống một nữ học sinh tên là P.A chưa được nhận suất ăn với lý do cô giáo đưa ra là “không ăn được thịt gà”. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi trực tiếp "Con có ăn được thịt gà không?", em học sinh này lại trả lời rõ ràng: “Có ạ”. Chỉ với đoạn hội thoại ngắn, diễn ra trong vài giây nhưng khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Theo nội dung phản ánh, các suất ăn bán trú tại ngôi trường này có giá khoảng 21.000 đồng/suất, bao gồm chi phí nguyên liệu, chế biến, vận hành và các khoản liên quan. Dù vậy, hình ảnh trong phóng sự cho thấy việc chia khẩu phần vẫn mang tính ước lượng, không có định lượng cụ thể cho từng phần ăn.

Em nhỏ xuất hiện trong phóng sự đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đối với các món như thịt gà, phần xương chiếm tỷ lệ lớn, khiến lượng thực phẩm thực tế học sinh nhận được có thể không được như định lượng yêu cầu. Khi không có tiêu chuẩn rõ ràng, việc kiểm soát đủ - thiếu hay đảm bảo công bằng giữa các học sinh trở nên khó khăn.

Tình huống “không ăn được thịt gà” cũng đặt ra vấn đề về quy trình quản lý thông tin học sinh. Việc xác định nhu cầu ăn uống nếu không được kiểm chứng đầy đủ có thể dẫn đến những quyết định thiếu chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh.

Phóng sự này cũng làm dấy lên băn khoăn liệu những bất cập tương tự có đang tồn tại ở nhiều trường học khác đang phục vụ bữa ăn học đường hay không.

Từ một chi tiết nhỏ, câu chuyện đã mở rộng thành vấn đề lớn hơn về sự minh bạch trong bữa ăn học đường. Không chỉ là việc học sinh có ăn thịt gà hay không, điều phụ huynh quan tâm là mỗi suất ăn có thực sự đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, định lượng cho con em hay không.