Miền Bắc sắp kết thúc đợt nắng nóng đầu tiên trước khi đón không khí lạnh

HHT - Nắng nóng sẽ chấm dứt hẳn vào ngày thứ Bảy tuần này (25/3) khi có một đợt sóng lạnh tràn về gây mưa và làm giảm nhiệt.

Ngày 24/3 là ngày nắng nóng cuối cùng ở miền Bắc đợt này. Mức độ nóng cũng có xu hướng giảm nhẹ, không còn điểm nào gay gắt 37-40 độ C. Vùng nóng ở phía Tây như Lào Cai, Hòa Bình trưa chiều 24/3 khoảng 35 độ C. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác hầu hết 32-34 độ C.

Từ 25/3, tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể giảm tới 7-8 độ C, từ 34 độ C xuống chỉ còn 26-27 độ C, trời chuyển mát.

Trong khi đó ở miền Trung nắng nóng vẫn kéo dài 2 ngày tới. Vùng nóng trải dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt hơn, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng. Hướng đến Giờ Trái đất sắp diễn ra vào 2 ngày nữa, mọi người hãy tận dụng tối đa năng lượng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt các bóng đèn để tiết kiệm điện, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa giảm tải điện cho mùa nắng nóng sắp tới.

Dự báo thời tiết một số khu vực ngày 24/3:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ 23-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng; khu vực vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-38 độ C. Riêng vùng núi phía Tây có nơi mức nhiệt cao nhất trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ V, riêng phía Bắc 34-37 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.