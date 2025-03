Miền Bắc sẽ sớm hết không khí lạnh, Hà Nội sắp đón những ngày nắng chói chang

HHT - Không khí lạnh sẽ sớm suy yếu và nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần, Thủ đô Hà Nội sắp đón những ngày nắng to và khá nóng. Từ hôm nào Hà Nội sẽ có nắng chói chang và nhiệt độ sẽ lên đến mức bao nhiêu?

Phần lớn miền Bắc đã đón không khí lạnh vào cuối tuần. Đây có thể coi là đợt “rét nàng Bân”, tuy nhiên ở khu vực đồng bằng, bao gồm Thủ đô Hà Nội, trời cũng chỉ rét vừa, còn ở miền núi mới có những nơi rét đậm rét hại.

Sáng sớm nay, 17/3, nhiệt độ Hà Nội là 15 - 16oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời rét, đến trưa sẽ tăng 3 - 5oC. Do có không khí lạnh tăng cường nên hôm nay và ngày mai sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh này nhưng trong ngày vẫn có thể hơi hửng nắng. Các khu vực lân cận có các mức nhiệt độ tương tự Hà Nội.

Không khí lạnh ở thời điểm này không kéo dài. Dự báo từ khoảng thứ Tư, 19/3, nhiệt độ miền Bắc sẽ bắt đầu tăng và từ hôm sau đó sẽ tăng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội có thể lên mức 26 - 28oC.

Đáng chú ý là từ 20/3, dự báo Hà Nội sẽ có những ngày nắng chói chang, dù buổi sáng vẫn se lạnh nhưng đến trưa và chiều, nhiệt độ lên đến trên dưới 30oC. Sự chênh lệch lớn về nhiệt độ trong một ngày, trong cùng một tuần, và sự thay đổi trạng thái thời tiết từ nhiều mây và lạnh sang nắng tưng bừng và ấm/ nóng có thể khiến cơ thể khó thích nghi, nhiều người có thể bị đau đầu, mệt mỏi. Vì vậy, trong những ngày này, người dân nên lựa chọn trang phục linh hoạt, có áo khoác vào buổi sáng nhưng đến trưa có thể bỏ bớt để thoáng mát hơn.

Kiểu thời tiết như trên có thể kéo dài cả tuần trước khi có sự thay đổi tiếp theo.