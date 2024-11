Miền Bắc sẽ tăng nhiệt đáng kể sau đợt không khí lạnh đầu mùa, Hà Nội có thể nóng

HHT - Sau những đợt không khí lạnh đầu tháng 11, dự báo nhiệt độ miền Bắc nước ta sẽ tăng khá nhiều vào giữa tháng, có khả năng là cao hơn mức trung bình hằng năm. Như vậy, những đợt không khí lạnh đến sớm chưa chắc đã báo hiệu mùa Đông rét hơn bình thường.

Năm nay miền Bắc nước ta đón không khí lạnh khá sớm, khiến trời mát lạnh ở đồng bằng Bắc Bộ và lạnh ở khu vực miền núi.

Việc gió mùa Đông Bắc về sớm và về liên tục tạo cảm giác là sẽ có một mùa Đông rất rét trước mắt.

Nhưng chưa chắc đã như vậy.

Gió mùa Đông Bắc vào mùa Thu - Đông ở nước ta có nguồn gốc từ không khí lạnh phương Bắc, chủ yếu là Siberia. Không khí lạnh này lan dần về phía xích đạo và có thể ảnh hưởng đến nước ta.

Tuy nhiên, hiện nhiệt độ ở Siberia đang cao hơn mức trung bình cùng kỳ hằng năm. Do đó, theo các dự báo hiện tại, sau những đợt không khí lạnh đầu tháng 11 thì phần lớn Đông Á và Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines… đều sẽ tăng nhiệt đáng kể. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu khí tượng còn cho rằng, nhiệt độ ở nhiều vùng tại châu Á có thể tiến đến mức kỷ lục của thời điểm này trong năm.

Ở miền Bắc nước ta, không khí lạnh được dự báo là bắt đầu suy yếu từ ngày 8 - 9/11 và nhiệt độ tăng dần, ban đầu chỉ tăng nhẹ nhưng đến giữa tháng có thể khá nóng. Tại Hà Nội, từ cuối tuần này đến đầu tuần sau, nhiệt độ buổi trưa và chiều là khoảng 30 - 31oC. Đến những ngày giữa tháng (15 - 16/11), nhiệt độ có thể lên đến 32 - 34oC, trời khá nóng, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ. Mức nhiệt độ thế này là cao ở thời điểm tháng 11, vì nhiệt độ trung bình (thấp nhất/ cao nhất) ở Hà Nội vào tháng 11 chỉ là 20oC/ 27oC.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta cũng dự báo tháng 11 này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1oC, có nơi cao hơn nữa, so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Những dự báo xa có thể thay đổi do có nhiều yếu tố tác động đến thời tiết, nhưng khả năng lớn là mùa Đông năm nay sẽ không rét hơn mức trung bình hằng năm.