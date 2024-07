Miền Bắc tăng nhiệt sau bão, nắng nóng diện rộng trở lại, kéo dài đến bao giờ?

HHT - Sau khi bão số 2 (Prapiroon) hoàn toàn tan, phần lớn miền Bắc tăng nhiệt rất nhanh, lại có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khác có thể lên tới bao nhiêu?

Tàn dư của bão số 2 đã chính thức không còn xuất hiện trên các bản đồ theo dõi các hiện tượng khí tượng. Sau bão, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhanh, trời lại nóng bức, độ ẩm cao vào sáng sớm và tối.

Hôm nay, 26/7, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC đến dưới 37oC, nắng nóng gay gắt là khi nhiệt độ đó từ 37oC đến dưới 39oC).

Ở nhiều tỉnh thành, trời nóng từ khá sớm. Đến buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội có thể lên tới 41 - 42oC hoặc hơn (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự. Ở Đông Bắc Bắc Bộ - nơi thường không nóng bằng đồng bằng Bắc Bộ - cũng có nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày lên tới 40 - 41oC.

Trạng thái thời tiết này vẫn duy trì trong ngày mai, 27/7. Người dân khi ra ngoài nên có cách che chắn nắng nóng, uống nước thường xuyên để tránh bị đau đầu, mỏi mệt do thời tiết thay đổi liên tục.

Nắng nóng diện rộng lần này không kéo dài. Từ chiều tối đến tối thứ Bảy, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ lại có mưa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ toàn miền giảm. Từ Chủ Nhật, 28/7, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt, có mưa rải rác.

Ở Hà Nội, dự báo thứ Hai tới (29/7) lại có mưa to, trong vài ngày đầu tuần vẫn có mưa rải rác nhưng lượng mưa giảm dần, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày không vượt 35oC.