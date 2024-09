Miền Bắc tăng nhiệt vào cuối kỳ nghỉ lễ, Hà Nội đón nắng nóng ngay đầu tháng 9

HHT - Ngay đầu tháng 9, bao gồm cả ngày khai giảng, ở Thủ đô Hà Nội sẽ có một đợt nắng nóng. Trong đợt này, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ lên đến bao nhiêu độ C và nắng nóng kéo dài mấy ngày?

Thời tiết ở nhiều tỉnh thành miền Bắc nước ta khá đẹp khi bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh. Tuy trời có nóng nhưng nhiệt độ đã giảm so với vài ngày trước, khô ráo, nắng đẹp, đỡ oi bức, rất phù hợp để người dân ra ngoài tham quan, chụp ảnh.

Ngày 1/9, nhiệt độ ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ ở mức vừa phải. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội chỉ khoảng 32oC (nhiệt độ không khí), còn nhiệt độ cảm nhận thực tế cao nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều là khoảng 37 - 38oC. Các tỉnh thành lân cận cũng có mức nhiệt độ tương tự. Lạng Sơn, Cao Bằng có nhiệt độ thấp hơn một chút.

Những mức nhiệt độ trên vẫn duy trì trong ngày Quốc khánh 2/9.

Đến ngày 3/9 hoặc 4/9 (thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới), dự báo nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng dần, mức tăng khoảng 2 - 3oC tùy tỉnh thành. Dự báo tại Thủ đô Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc sẽ có nắng nóng (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều ở Hà Nội lại có thể lên đến 42 - 43oC, trời nắng gắt.

Đợt nắng nóng này kéo dài 4 - 5 ngày, qua ngày khai giảng 5/9. Đây là đợt nóng khô, ít gây cảm giác oi bức nhưng dễ khiến cơ thể thiếu nước, vì vậy người dân nên uống nhiều nước đều đặn trong ngày. Các bạn học sinh đi khai giảng cũng nên mang theo nước để uống và quạt cầm tay nếu có.

Trong đợt nóng vẫn có thể có mưa rải rác hoặc dông ở một số nơi, nhưng ít.

Sau đó, đến cuối tuần sau, có khả năng nắng nóng ở miền Bắc mới giảm dần.