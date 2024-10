Miền Bắc tiếp tục có gió mùa Đông Bắc về, đợt không khí lạnh này kéo dài mấy ngày?

HHT - Đợt không khí lạnh đang khiến nhiều tỉnh thành miền Bắc có tiết trời đẹp, có nắng có gió, khô ráo mát mẻ. Hôm nay, gió mùa Đông Bắc vẫn tiếp tục về, nhiều thời điểm còn mạnh hơn hôm qua nên nhiệt độ ở miền Bắc sẽ còn giảm. Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ kéo dài đến hôm nào?

Gió mùa Đông Bắc đã khiến thời tiết ở phần lớn miền Bắc nước ta thay đổi rõ rệt vào sáng nay, 2/10. Trời chuyển mát, sáng sớm se lạnh, ban ngày có nắng ấm, không khí khô ráo. Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 28 - 29oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít.

Đặc biệt, do gió mùa Đông Bắc về nên sáng nay, chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức tốt, theo trang IQAir.

Trong hôm nay, gió mùa Đông Bắc tiếp tục về Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, nhiều lúc gió mạnh hơn hôm qua. Vì vậy, nhiệt độ vào buổi đêm và sáng sớm ở những khu vực này sẽ còn giảm 1 - 2oC nữa. Sáng sớm mai, 3/10, nhiệt độ Hà Nội và các tỉnh thành lân cận là khoảng 21 - 22oC; ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang chỉ khoảng 17 - 18oC, có thể thấp hơn.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài khoảng một tuần, tức là trạng thái thời tiết như hiện tại sẽ được duy trì đến khoảng thứ Ba, thứ Tư tuần sau (8/10 - 9/10). Sau đó, nhiệt độ cũng không tăng mạnh nhưng sự thay đổi rõ nhất về thời tiết sẽ là độ ẩm tăng do hết gió Đông Bắc.

Như vậy, trong khoảng một tuần nữa tính từ bây giờ, miền Bắc vẫn rét (ở vùng núi) hoặc se lạnh vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày trời có nắng ấm. Người dân đi làm, đi học sớm nên có áo khoác nhẹ, lựa chọn trang phục linh hoạt trong ngày, ngoài ra nên uống nước đều đặn do trời khá hanh khô.