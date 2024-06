Miền Bắc trời nóng oi bức từ sáng đến tối, bao giờ Hà Nội mới có mưa?

HHT - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc đang phải chịu một đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời duy trì ở mức cao từ sáng đến tận tối muộn. Khi nào ở miền Bắc mới có mưa giúp giảm nhiệt và ở Hà Nội có mưa không?

Hôm nay miền Bắc vẫn có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Ở Thủ đô Hà Nội, trời nắng nóng từ 8h sáng, đến 7h tối nhiệt độ vẫn xấp xỉ 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) khiến những người phải ra ngoài trời đều dễ đau đầu, chóng mặt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào trưa và đầu giờ chiều là 43 - 45oC, gió Tây khô nóng càng gây cảm giác mệt mỏi. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự, còn khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cũng có nhiệt độ lên tới 39 - 40oC.

Dự báo là đêm thứ Sáu đến rạng sáng thứ Bảy, một đợt gió Bắc sẽ về miền Bắc, nhưng rất nhẹ. Đợt gió Bắc này sẽ khiến ở vùng núi và trung du phía Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang…) có mưa, chủ yếu là mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Tại Hà Nội sẽ có mưa từ khoảng tối hoặc đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ Nhật, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa.

Tuy nhiên, vì đợt gió Bắc này rất nhẹ và toàn miền Bắc đang rất nóng nên gió Bắc không thể khiến nhiệt độ giảm nhiều. Trong 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vẫn là khoảng 40 - 41oC, trời chỉ mát hơn vào những lúc có mưa, còn trưa và chiều vẫn nóng, chỉ là đỡ hơn thời điểm trong tuần một chút.

Sang đầu tuần sau, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có khả năng lại tiếp tục có nắng nóng, cả tuần có gió Đông Nam mang nhiều hơi ẩm nên thời tiết có thể trở nên oi bức.