Miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt, sẽ kéo dài mấy ngày?

HHT - Từ ngày 9/7 khi vùng áp thấp nóng phía Tây cùng hiệu ứng gió Phơn hoạt động mạnh, nắng nóng sẽ lan rộng ra khắp Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ sẽ từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, nhiệt độ cao nhất chiều 7/7 ở Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực phía Nam tỉnh Sơn La, Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội nắng nóng cục bộ, trên 35 độ C.

Sau đó khoảng ngày 9/7 khi vùng áp thấp nóng phía Tây cùng hiệu ứng gió Phơn hoạt động mạnh, nắng nóng sẽ lan rộng ra khắp Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ sẽ từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở Trung Bộ từ ngày 9/7, nắng nóng sẽ mở rộng xuống đến Bình Thuận và cường độ nóng gay gắt hơn, với mức nhiệt 36 - 39 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Dự kiến nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến ngày 13/7. Còn Trung Bộ sẽ kéo dài đến ngày 14/7.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, tháng 7 nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền.