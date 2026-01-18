Minh Hằng gửi lời động viên Tóc Tiên, fan ngưỡng mộ tình cảm của dàn Chị Đẹp

HHTO - Các Gió Em xúc động trước những lời nhắn nhủ yêu thương của dàn Chị Đẹp dành cho Tóc Tiên sau thông báo chia tay mối tình 10 năm.

Chiều 17/1, ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý khi đăng tải bài viết xác nhận việc khép lại cuộc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Trên nền tảng mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ thân thiết cũng thể hiện sự đồng cảm, an ủi và nhắn gửi đến nữ ca sĩ những lời động viên nhẹ nhàng và thông điệp tinh tế.

Nguyên văn chia sẻ của Tóc Tiên trên Facebook cá nhân.

Trên kênh thông báo cá nhân, “chị đẹp” Minh Hằng để lại dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Thương một người thì luôn ủng hộ mọi quyết định của người đó”. Lời nhắn được xem như cách nữ ca sĩ thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho Tóc Tiên sau khi cô đưa ra một quyết định khó khăn. Trước đó, mối quan hệ gắn bó của cả hai từng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi thường xuyên có những tương tác thân thiết, xưng hô gần gũi mỗi lần gặp nhau.

Netizen xúc động trước tình cảm gắn bó của Minh Hằng và Tóc Tiên.

Phạm Quỳnh Anh cũng bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ hiểu rằng dù Tóc Tiên có là người tích cực, mạnh mẽ thì giai đoạn vừa qua chắc hẳn rất khó khăn. Từ trải nghiệm cá nhân, Phạm Quỳnh Anh nhắn nhủ giọng ca Ngày Tận Thế rằng đừng quá gồng mình, hãy cho bản thân một khoảng thời gian tĩnh lặng vì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đồng thời cô cũng bày tỏ niềm tin rằng, người mạnh mẽ như Tóc Tiên sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

"Buồn cũng được, khóc cũng được… tất cả những gì đã qua đều đã là một phần của cuộc đời”, Phạm Quỳnh Anh nhắn nhủ tới Tóc Tiên.

Dương Hoàng Yến cũng chia sẻ một bức ảnh bầu trời kèm dòng trạng thái: “Hoàng hôn nhắc nhở chúng ta rằng sự kết thúc đôi lúc cũng có thể mang vẻ đẹp rực rỡ”. Dù không nhắc đích danh, thông điệp này vẫn khiến nhiều khán giả xúc động vì lời động viên tinh tế mà nữ ca sĩ gửi đến Tóc Tiên trong thời điểm nhiều cảm xúc đan xen.

Dòng trạng thái của Dương Hoàng Yến khiến fan nghĩ ngay đến câu chuyện của Tóc Tiên.

Netizen đào lại thông điệp "hãy yêu thương Tóc Tiên" mà MisThy mới chia sẻ gần đây.

Trước những dòng chia sẻ tinh tế của dàn nghệ sĩ, netizen cảm thấy ấm lòng và ngưỡng mộ tình bạn giữa Tóc Tiên và dàn Chị Đẹp. Người hâm mộ mong rằng với sự đồng hành, ủng hộ và tình yêu thương của fan và đồng nghiệp thân thiết, Tóc Tiên sẽ không cảm thấy cô đơn trong giai đoạn nhạy cảm này.

Sau Chị Đẹp Đạp Gió 2024, dàn chị đẹp vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên tụ họp, đồng hành cùng nhau không chỉ trong công việc mà cả đời sống thường nhật.

Trong suốt quãng thời gian đồng hành, Tóc Tiên và Touliver được xem là hình mẫu của sự đồng điệu giữa âm nhạc và cảm xúc, giữa cá tính mạnh mẽ và sự thấu hiểu lẫn nhau. Quyết định kết thúc hành trình dài gắn bó của cả hai đã để lại khoảng lặng trong lòng công chúng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, gửi đến giọng ca Em Không Là Duy Nhất những lời động viên, mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và bước tới hành trình mới bình an, hạnh phúc.