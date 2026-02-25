Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Google News

Ngắm nhan sắc dịu dàng, "đẹp không góc chết" của tân Hoa hậu Thái Lan 2026

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Tân Hoa hậu Thái Lan (Miss Thailand) 2026 Maymint Jiraporn gây ấn tượng với làn da mịn màng, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Nét đẹp của cô không sắc sảo, mà là vẻ đẹp ấm áp, mềm mại và nữ tính, được nhiều người nhận xét là "đẹp không góc chết".

﻿miss-thailand5.jpg
miss-thailand4.jpg

Người đẹp Jiraporn Saladaeng, còn được biết đến với biệt danh Maymint, năm nay 22 tuổi, đến từ Udon Thani, cô không chỉ chinh phục ban giám khảo bằng sự tự tin mà còn khiến công chúng “đổ gục” bởi vẻ đẹp ngọt ngào đầy sức sống.

miss-thailand.jpg
miss-thailand1.jpg
miss-thailand2.jpg
miss-thailand3.jpg

Sở hữu chiều cao 1m70 cùng gương mặt hài hòa, Maymint gây ấn tượng với làn da mịn màng, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Nét đẹp của cô không sắc sảo mà là vẻ đẹp ấm áp, mềm mại và nữ tính, được nhiều người nhận xét là “10 điểm không có nhưng”. Thần thái trên sân khấu của Maymint toát lên sự điềm tĩnh, duyên dáng nhưng vẫn đầy nội lực, giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh của cuộc thi Miss Thailand 2026.

﻿miss-thailand7.jpg
miss-thailand6.jpg

Trước khi đăng quang, Maymint đã có hành trình dài trong các sân chơi nhan sắc. Kinh nghiệm từ nhiều cuộc thi lớn nhỏ đã giúp cô rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và bản lĩnh sân khấu. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sắc đẹp, cô còn hoạt động trong ngành giải trí, từng đảm nhận vai nữ chính trong MV If He Doesn’t Come Back của nhóm Goodboy.

﻿miss-thailand9.jpg
miss-thailand8.jpg
miss-thailand10.jpg
miss-thailand11.jpg
Tân Hoa hậu trong trang phục truyền thống Thái Lan.

Maymint hiện đang theo học ngành Quản trị Hành chính công tại Udon Thani Rajabhat University. Việc cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật cho thấy cô không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn chú trọng phát triển tri thức và kỹ năng sống. Với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối và tinh thần cầu tiến, tân Hoa hậu Thái Lan 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và trở thành biểu tượng nhan sắc mới của xứ chùa Vàng.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
