Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

“Gia đình Hoàn vũ” gây chú ý với bộ ảnh Tết tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt

JEANIE - Ảnh: Miss Cosmo Vietnam

HHTO - Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp người phụ nữ qua từng thời kỳ trong các dòng tranh dân gian tiêu biểu như Hàng Trống, Đông Hồ, bộ ảnh không chỉ là lời tri ân đối với tinh hoa mỹ thuật truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp về một năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công đến khán giả.

﻿miss-cosmo.jpg

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển của Gia đình Hoàn Vũ - Cosmo Family, bộ ảnh Tết Bính Ngọ 2026 được thực hiện như một hoạt động mang tính kết nối giữa hành trình đương đại của các người đẹp với giá trị văn hóa truyền thống. Hai đại diện quốc tế Yolina Lindquist và Chelsea Fernandez bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tham gia một dự án Tết mang đậm bản sắc Việt.

﻿yolina3.jpg﻿
yolina1.jpg
﻿yolina2.jpg
yolina.jpg

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist

﻿chelsea.jpg
chelsea1.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez

Bộ ảnh cũng quy tụ nhiều thế hệ đại diện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và quốc tế:

﻿mook1.jpg
mook.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut

﻿phuong-linh.jpg
phuong-linh1.jpg

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh

﻿cam-ly.jpg
cam-ly1.jpg

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly

﻿xuan-hanh1.jpg
﻿xuan-hanh.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh

﻿hoang-nhung.jpg
hoang-nhung1.jpg

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Hoàng Nhung

miss-cosmo1.jpg

Concept của bộ ảnh được xây dựng trên cảm hứng từ mỹ thuật Việt Nam qua nhiều giai đoạn: Từ vẻ mộc mạc, giàu biểu tượng của tranh dân gian Đông Hồ; nét trầm lắng trong sáng tác về phụ nữ của Mai Trung Thứ; đến ngôn ngữ thị giác đương đại của Kris Nguyễn. Tinh thần hội họa được “đưa ra khỏi khung tranh”, chuyển hóa thành thời trang và thần thái trình diễn của các Hoa - Á hậu Việt Nam và quốc tế.

123456.jpg
JEANIE - Ảnh: Miss Cosmo Vietnam
#Gia đình Hoàn Vũ #Bộ ảnh Tết #phụ nữ Việt #văn hóa truyền thống #Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam #thời trang #Miss Cosmo #Miss Cosmo Vietnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục