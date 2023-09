Miss Grand International 2023: Bạn cùng phòng Hoa hậu Hoàng Phương từng diện đồ NTK Việt

HHT - Hoa hậu Úc - bạn cùng phòng của Hoa hậu Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023 có “tài sắc vẹn toàn”, dày dặn kinh nghiệm sân khấu. Đặc biệt, để "lấy vía" giành vương miện, người đẹp này từng diện trang phục dạ hội của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Miss Grand Australia 2023 Mikaela-Rose Fowler năm nay 28 tuổi, là thí sinh sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn. Cô thích tham gia các môn thể thao ngoài trời như trượt ván, du lịch khám phá… Mikaela tốt nghiệp ngành Thiết kế Truyền thông và Tiếp thị, từng làm việc ở lĩnh vực bất động sản.

Tại Úc, Mikaela-Rose Fowler là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi nhan sắc, từng giành vương miện Miss Intercontinental Australia 2018. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m70 với các số đo 3 vòng: 84-68-97.

Mikaela là người mẫu chuyên nghiệp, từng diễn nhiều show thời trang trong đó có Tuần lễ thời trang Melbourne. Cô cũng là đại sứ thương hiệu, khách mời đại diện của nhiều sự kiện thương mại, quảng cáo…

Trước khi bước vào vòng thi quan trọng của Miss Grand Australia 2023, người đẹp Mikaela-Rose Fowler đăng hình mặc đầm của NTK Nguyễn Minh Tuấn với hy vọng sẽ có cơ hội đến Việt Nam vào tháng 10.

Kết quả, cô không chỉ đăng quang Miss Grand Australia 2023 mà còn giành hàng loạt giải phụ Best Interview (Phỏng vấn xuất sắc nhất), Best Swimwear (Mặc đồ bơi đẹp nhất) và Best Evening Gown (Trang phục Dạ hội đẹp nhất).

Fan sắc đẹp hi vọng rằng Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Miss Grand Australia sẽ có thêm cơ hội trau dồi tiếng Anh, và có một tình bạn đẹp tại cuộc thi Miss Grand International 2023.