Sắc vóc Top 10 dự đoán của Miss Grand International 2023, Hoa hậu Séc gây ấn tượng mạnh

HHT - Chỉ còn 2 tuần nữa, cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam. Trước thềm cuộc thi, cùng ngắm sắc vóc đỉnh cao của dàn người đẹp được dự đoán sẽ giành Top 10 chung cuộc năm nay.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đã tung BXH dự đoán lần thứ 2 của cuộc thi Miss Grand International 2023. Trong đó, Top 10 đều là những mỹ nhân sở hữu sắc vóc cực đỉnh.

1. Miss Grand Philippines

Hoa hậu Hoà bình Philippines Nikki De Moura là người đẹp được fan sắc đẹp quốc tế quan tâm khi đăng quang với mái tóc xoăn bồng bềnh ấn tượng. Cô sinh năm 2004, là con lai hai dòng máu Philippines - Brazil. Nikki từng đăng quang Miss Teen Philippines 2019 lúc mới tròn 15 tuổi, cô cũng tham gia cuộc thi Supermodel Me 2021 (Tôi là siêu mẫu châu Á) và hiện đang là người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng tại quê nhà. Người đẹp được chuyên trang Sash Factor dự đoán sẽ giành vương miện Miss Grand International 2023.

2. Miss Grand Colombia

Hoa hậu Hoà bình Colombia María Alejandra López năm nay 28 tuổi, đã có kinh nghiệm hơn 10 năm thi đấu sắc đẹp, từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Colombia 2021. Không ít fan sắc đẹp quốc tế khẳng định tỉ lệ cơ thể của María Alejandra López gần như chuẩn chỉnh với tiêu chí chọn Hoa - Á hậu của ông Nawat, “đẹp từng centimet”. Vì thế, việc cô có tên trong Top 10 sẽ không phải là điều bất ngờ.

3. Miss Grand Peru

Hoa hậu Hoà bình Peru Luciana Fuster bắt đầu bước chân vào con đường người mẫu từ năm 14 tuổi và tích góp được kinh nghiệm trình diễn dày dặn. Ở thời điểm hiện tại, Luciana Fuster là người nổi tiếng có hơn 4,5 triệu theo dõi tại quê nhà, góp mặt ở nhiều lĩnh vực như dẫn chương trình, diễn xuất, tham gia game show.

4. Miss Grand USA

Hoa hậu Hoà bình Mỹ Sthephanie Marie Miranda là người gốc Puerto Rico, cô không xa lạ gì với cộng đồng nhan sắc Mỹ, người đẹp đã từng giành chiến thắng tại Miss USA Ohio 2020 và lọt Top 16 Hoa hậu Mỹ 2020. Cô cũng từng lọt Top 6 tại Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2021 và Á hậu 1 tại Nuestra Belleza Puerto Rico 2023.

5. Miss Grand Vietnam

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao: 1m76, số đo ba vòng: 87-63-95. Tại Miss Grand Vietnam năm nay, Hoàng Phương rinh về loạt giải thưởng phụ như Ảnh chân dung đẹp nhất và lọt Top 6 Thí sinh Ấn tượng, Top 5 Best in Swimsuit. Hoàng Phương từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ Người đẹp Biển, sau đó cô lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Best Catwalk.

6. Miss Grand Czech Republic

Hoa hậu Hoà bình Cộng hoà Séc Sophia Osako năm nay 18 tuổi, sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m80. Sophia là con lai với bố người Nhật và mẹ người Séc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thần thái của người đẹp được đánh giá rất cao. Trong những bức hình được trang điểm cầu kì, cô xinh đẹp lộng lẫy đúng chuẩn beauty queen.

7. Miss Grand Indonesia

Hoa hậu Hòa bình Indonesia Ritassya Wellgreat Waynands năm nay 22 tuổi, cao 1m75, sở hữu nhan sắc hiện đại và cá tính. Cô đang được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của khu vực châu Á tại Miss Grand International 2023. Ritassya không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp ở Indonesia. Cô từng tham dự cuộc thi nhan sắc lâu đời Puteri Indonesia 2019 và lọt Top 11.

Người đẹp là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Đại học Sriwijaya - Khoa Giáo dục Văn bằng Kinh tế. Cô đang làm công việc người mẫu, kế toán tại quê nhà.

8. Miss Grand Myanmar

Hoa hậu Hoà bình Myanmar Ni Ni Lin Eain năm nay 23 tuổi, cao 1m73. Bên cạnh nhan sắc nhận về nhiều lời khen, người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng nể với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng tại Học viện BCA ở Singapore. Ni Ni Lin Eain là siêu mẫu nổi tiếng tại quê nhà.

9. Miss Grand Venezuela

Hoa hậu Hoà bình Venezuela Valentina Martinez Landkoer năm nay 22 tuổi. Người đẹp có bằng Truyền thông Xã hội và là một vũ công, cô có sở thích du lịch, tự mô tả mình là phụ nữ có trách nhiệm và quyết tâm. Cuối tháng 5 vừa rồi, Valentina Martínez đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô mặc áo dài, nón lá, thu hút sự chú ý của fan Việt. Tạo hình dịu dàng và nền nã của Valentina Martínez nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả Việt Nam.

10. Miss Grand Thailand

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Thaweeporn Phingchamrat năm nay 27 tuổi, là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp Thái. Mỹ nhân từng thi Miss Grand Thailand 2017, và giành Á hậu 3. Sau đó, Thaweeporn Phingchamrat thi Miss United Kingdom 2017, giành kết quả tương tự. Thaweeporn Phingchamrat, nghệ danh Aoom Thaweeporn, từng theo học tại Đại học Suan Sunandha Rajabhat, tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Quản lý.