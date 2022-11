MMA 2022: Tranh cãi đạo nhái của IVE, idol Gen 4 càn quét giải thưởng nhưng không thể hát live?

HHT - Lễ trao giải Melon Music Awards 2022 (MMA 2022) không ngoài dự đoán là sự chiếm lĩnh của các thần tượng Gen 4 tại nhiều hạng mục quan trọng. Tuy vậy, MMA 2022 lại vướng phải tranh cãi khi nhiều nhóm nhạc bị "bóc" hát nhép. Chủ nhân của Daesang - IVE bị tố đạo nhái trong phần trình diễn của mình.

Lễ trao giải MMA 2022 đã chính thức khép lại. Sân khấu của MMA 2022 chứng kiến cuộc đổ bộ của các nhóm nhạc Gen 4 đình đám như (G)I-DLE, IVE, NewJeans, LE SSERAFILM, TXT... MMA 2022 cũng cho thấy sự chiếm lĩnh của các idol Gen 4 tại nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng.

Sau khoảng thời gian dài bình chọn và tổng hợp, Top 10 Bonsang của MMA năm nay được trao cho các nghệ sĩ: IVE, Lim Young Woong, (G)I-DLE, MeloMance, NewJeans, BE'O, BTS, IU, SEVENTEEN, NCT DREAM.

Năm nay giải thưởng Best New Artist (Tân binh xuất sắc nhất) vắng bóng các đại diện nam nổi bật. Thay vào đó, IVE và NewJeans là hai nhóm nhạc nữ đã xuất sắc chiến thắng giải thưởng này.

Không chỉ thắng giải dành cho tân binh, IVE còn ẵm trọn giải thưởng dành cho Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất, và đặc biệt là Daesang Song of The Year (Bài hát của năm) với siêu hit Love Dive.

Bên cạnh chiến tích nổi bật, song, các cô gái đến từ Starship cũng vấp phải tranh cãi. Đoạn VCR của IVE trình chiếu trong lễ trao giải được cho là đạo nhái ý tưởng từ MV One Of These Nights của nhóm nhạc Red Velvet.

Nội dung MV One Of The Nights của Red Velvet là tưởng nhớ các nạn nhân của tai nạn chìm phá Sewol. Điều này càng khiến nhiều cư dân mạng bất bình cho rằng Starship không tôn trọng các nạn nhân khi tạo ra đoạn VCR này. Ngay sau khi tranh cãi bùng lên, nhiều người hâm mộ của IVE đã yêu cầu Starship và Melon phải giải thích và xin lỗi về vụ việc đạo nhái.

"Không phải cùng một người lên ý tưởng thì đây là sao chép rồi còn gì."

"Đạo nhái vốn đã sai rồi, đằng này còn đạo bài hát tưởng niệm vụ chìm phà Sewol để nối bài Love Dive thì đúng là đi quá giới hạn."

"Tôi là Dive (fandom của IVE - PV), nhưng nhìn cũng thấy rất giống. Chắc là cùng đạo diễn. Nếu không phải như vậy thì tôi xin lỗi. Xin lỗi trước các fan của Red Velvet. Đây là MV cho một bài hát chủ đề quý giá, nếu đạo diễn của công ty khác cố tình sao chép thì fan Red Velvet nổi cáu là đúng rồi.

Bên cạnh đó, MMA 2022 cũng vướng phải lùm xùm khi nhiều nhóm nhạc biểu diễn tại lễ trao giải nhưng không hát live. Một bảng kế hoạch của MMA được lan truyền cho thấy ngoại trừ ENHYPEN, MONSTA X, MeloMance và các ca sĩ solo thì đa số các idol trình diễn tại MMA 2022 đều sử dụng hình thức live AR (bản thu âm có cả phần hát và tiếng thở để giống với hát live hơn).

Nhiều cư dân mạng cho rằng hát live là một trong những kỹ năng cần có của một thần tượng. Nếu không thể hát live 100%, các idol hoàn toàn có thể sử dụng live MR (bản thu có phần backing vocal chỉnh lớn) để đỡ tốn sức và dễ dàng hơn khi vừa hát vừa nhảy. Thế nhưng, việc các idol hát live AR và chỉ tập trung vào việc nhảy lại khiến cho cư dân mạng cảm thấy các sân khấu giờ đây giống như một cuộc thi nhảy, nơi mà các thần tượng không còn chú trọng vào giọng hát.