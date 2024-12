MMA 2024: (G)I-DLE bật khóc nhận Daesang, aespa đại thắng "không để lại vụn"

Lễ trao giải MMA 2024 chính thức khép lại vào tối 30/11. Đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng Jung Kook (BTS) vẫn mang về 3 giải thưởng với Bonsang, Millions Top 10 và "Best solo male" (Nam nghệ sĩ solo xuất sắc nhất). Hạng mục "Best solo female" (Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất) thuộc về IU. "Em gái quốc dân" sở hữu tổng cộng 4 chiếc cúp tại MMA năm nay.

Đúng 1 tuần trước, aespa "quét sạch bàn cờ" khi mang về 6 chiếc cúp tại MAMA 2024. Tới MMA 2024, nhóm nữ nhà SM tiếp tục tạo nên "cơn địa chấn" khi rinh tới 7 chiếc cúp với toàn các hạng mục quan trọng. Trong đó, aespa lần lượt được gọi tên ở 3 chiếc Daesang: Bài hát của năm, Nghệ sĩ của năm và Album của năm.

Như vậy, aespa đã tích đủ 4 chiếc Daesang tại MMA trong sự nghiệp của mình (năm 2021, nhóm thắng Daesang "Thu âm của năm"). Với tổng 13 giải thưởng, aespa trở thành nhóm nữ sở hữu nhiều cúp nhất trong lịch sử MMA.

Daesang còn lại của MMA 2024 - "Thu âm của năm" thuộc về (G)I-DLE. Các cô gái đã không kiềm được nước mắt khi lên nhận giải. Trong bài phát biểu, trưởng nhóm - Soyeon tiết lộ cả nhóm đã tái ký hợp đồng với CUBE: "Có rất nhiều bài viết nói về việc chúng tôi tan rã. Tuy nhiên, không chỉ tôi mà tất cả chúng tôi đã quyết định gia hạn hợp đồng".

IVE mang về 3 chiếc cúp tại MMA 2024 với Global Artist, Millions Top 10 và Best MV. HEYA được gọi tên ở hạng mục Best MV khiến nhiều khán giả bất ngờ vì bảng đề cử đều là những cái tên đáng gờm. Nhưng HEYA chiến thắng hoàn toàn hợp lý khi MV được đầu tư chỉn chu về cốt truyện lẫn kỹ xảo. Yếu tố sáng giá nhất chính là phần nhìn được lấy cảm hứng từ truyện cổ Hàn Quốc và văn hóa Á Đông.

Kết quả MMA 2024:

Daesang Album Of The Year (Album của năm): aespa - Amargeddon

Daesang Artist Of The Year (Nghệ sĩ của năm): aespa

Daesang Song Of The Year (Bài hát của năm): aespa - Supernova

Daesang Record Of The Year (Thu âm của năm): (G)I-DLE

Top 10 Bonsang: SEVENTEEN, (G)I-DLE, RIIZE, aespa, PLAVE, TWS, DAY6, IU, Jung Kook (BTS), NewJeans

New Artist Of The Year (Nghệ sĩ mới của năm): TWS, ILLIT

Stage Of The Year (Sân khấu của năm): IU

Best Group Male (Nhóm nam xuất sắc nhất): RIIZE

Best Group Female (Nhóm nữ xuất sắc nhất): aespa

Best Solo Male (Nghệ sĩ nam solo xuất sắc nhất): Jung Kook

Best Solo Female (Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất): IU

Best Performance Male (Nghệ sĩ nam trình diễn xuất sắc nhất): BOYNEXTDOOR

Best Performance Female (Nghệ sĩ nữ trình diễn xuất sắc nhất): aespa

Global Artist: ATEEZ, IVE

Global Rising Artist: RIIZE

Millions Top 10: aespa, IVE, RIIZE, PLAVE, IU, Lim Young Woong, Taeyeon, Jung Kook, DAY6, NewJeans

1theK Global Icon: TripleS

Hot Trend: QWER

Best Music Video (MV xuất sắc nhất): IVE - HEYA

Best Songwriter (Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất): Jeon Soyeon

Best Producer (Nhà sản xuất xuất sắc nhất): Seo Hyun Joo (Starship Entertainment)

Best OST: ECLIPSE - Sudden Shower

Best Music Style (Phong cách âm nhạc xuất sắc): Lee Young Ji, BIBI

KakaoBank Everyone's Star (Ngôi sao được yêu thích): RIIZE

J-Pop Favorite Artist: YOASOBI

Best Pop Artist: Benson Boone