Moana 2 tung nhạc phim: Người khen cảm động, người chê “không bằng phần 1”

HHT - Mới đây, ca khúc cuối phim “Moana 2” mang tên “Beyond” đã được Disney tung ra. Có người khen nhạc phim cảm động, nhưng cũng có người so sánh với phần đầu tiên và tỏ ra không được hài lòng.

Mới đây, ca khúc cuối của phim hoạt hình Moana 2 đã được Disney tung ra, có tên Beyond. Ca khúc hát về cảm xúc của Moana về chuyến phiêu lưu của cô, liên kết với hòn đảo quê nhà của Moana và vươn xa hơn nữa vượt ra ngoài bờ biển. Được biết, Beyond được sáng tác bởi những nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy là Abigail Barlow và Emily Bear (Barlow & Bear).

Giọng ca của Moana - Auli’i Cravalho chia sẻ cảm xúc khi thể hiện Beyond: “Ca khúc hát về việc vượt qua những gì bạn có khả năng, vượt ra khỏi vùng an toàn của mình và không chỉ làm vì bản thân, mà còn làm vì mọi người”. Đạo diễn Jason Hand của Moana 2 cho biết khi nghe Auli’i Cravalho hát Beyond, mọi người thực sự bị cuốn hút và xúc động: “Tất cả chúng tôi đều rơi nước mắt khi nghe cô ấy hát."

Tuy nhiên, khán giả lại không quá phấn khích như vậy. Nhiều bình luận khen ngợi Beyond nhưng cũng có không ít người so sánh với nhạc phim của Moana phần đầu tiên và nhận xét là “không hay bằng”.

Nhạc phim Moana phần đầu tiên đã thu hút hơn 20 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới kể từ khi phát hành vào năm 2016. Hai ca khúc phủ sóng rộng nhất là You’re Welcome và How Far I’ll Go. Ca khúc You’re Welcome do Dwayne Johnson thể hiện, anh cũng là người lồng tiếng cho nhân vật Á thần Maui; là video được xem nhiều nhất trên DisneyMusic VEVO với hơn 1,6 tỷ lượt xem. Ca khúc chủ đề How Far I’ll Go do Auli’i Cravalho thể hiện, cô lồng tiếng cho nhân vật Moana; đã được đề cử giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất.

Câu chuyện của Moana 2 lấy mốc thời gian ba năm sau chuyến phiêu lưu đầu tiên, tái hợp Moana và Á thần Maui cho một hành trình mới, một lần nữa tiến ra đại dương. Sau khi nhận được một tiếng gọi bất ngờ từ tổ tiên, Moana phải đến một vùng biển xa xôi ở châu Đại Dương - một vùng nước nguy hiểm, đã mất tích từ lâu. Đây là một cuộc phiêu lưu không giống bất kỳ điều gì mà cô từng đối mặt.

Một số người trong ngành như Adam Aron - CEO của AMC, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới - lạc quan về thành tích phòng vé của Moana 2. Ông rạng rỡ chia sẻ rằng ông nghe được một số phản hồi tin tưởng Moana 2 “có thể làm lu mờ” Inside Out 2 tại phòng vé. Hiện tại, Inside Out 2 đang là phim hoạt hình có doanh thu phòng vé cao nhất tại Mỹ với 652,9 triệu đôla.

Lịch phát hành của Moana 2 là ngày 27/11/2024.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi không tin nó sẽ gây được tiếng vang lớn như Inside Out 2, nhưng Moana 2 vẫn sẽ làm tốt.”

“Moana 2 có vẻ là một trong những bộ phim có ít vấn đề nhất của Disney trong vài năm gần đây. Phim sẽ thành công tại phòng vé nếu cốt truyện hay.”

“Tôi rất thích phần đầu tiên của Moana, nhưng trừ khi phần 2 thực sự khiến chúng ta kinh ngạc, nếu không tôi không nghĩ nó có thể vượt qua được Inside Out 2.”

“Điều này sẽ phụ thuộc vào lượt xem lại. Liệu có nhiều người xem Moana 2 tại rạp nhiều lần như Inside Out 2 không? Tôi không nghĩ vậy.”

“Tôi không ấn tượng với nhạc phim Moana 2 lắm, nghe như nhạc AI.”

“So với nhạc phim của phần đầu, nhạc của Moana 2 cảm giác vô hồn và trống rỗng sao đó.”

“Nghe không cảm xúc như How Far I’ll Go, nhưng Beyond chưa có bối cảnh dẫn dắt. Có lẽ khi phim ra mắt, lồng ghép nó vào câu chuyện, ca khúc sẽ có hồn hơn.”

“Nghe cứ như Into The Unknown của Frozen 2 ấy.”

“Ca khúc làm tôi rùng mình và hơi rưng rưng xúc động ở đoạn cuối.”