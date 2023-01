Mời công an xác minh người tung tin 2 nữ sinh HUFLIT bị xâm hại, các trường liên quan làm rõ sự việc

HHT - Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã lên tiếng chính thức cũng như mời cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh đối tượng đưa thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội tối 11/1.

Tối 11/1, thông tin từ Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) cho biết, nhà trường đã mời cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh đối tượng thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội về hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục.

Cụ thể, tối 11/1, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin trong thời điểm sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, có hai sinh viên nữ bị xâm hại tình dục vào buổi tối ngay trong trung tâm này, kèm theo thông tin là 2 clip. Trong đó, một clip có tiếng la hét thất thanh của một nữ giới, clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong. Theo thông tin lan truyền, hai clip này đều liên quan đến chuyện hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục.

Bên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã gửi công văn đến trường HUFLIT khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Cụ thể, theo công văn do Đại tá Bùi Văn Dự, Giám đốc Trung tâm ký, ngày 11/1, trên một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Trường HUFLIT tại Trung tâm.

Công văn cho biết trong quá trình sinh hoạt tập thể xảy ra vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ. Do không làm chủ cảm xúc dẫn tới có biểu hiện khóc và la hét của một bạn sinh viên. Sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ động viên giải quyết xong, không xảy ra hậu quả. Phía trung tâm cũng cho biết hiện nay, mọi hoạt động và chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường và công tác quản lý sinh viên diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc trong môi trường quân sự.

Hiện tại, thông tin cho rằng hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội. Trên trang Facebook chính thức của trường HUFLIT, nhà trường khẳng định sự việc đã bị xuyên tạc trên một số trang mạng xã hội dưới nhiều hình thức, dẫn đến lan truyền không đúng sự thật với dụng ý xấu. Nhà trường yêu cầu sinh viên không lan truyền thông tin thất thiệt, tránh bị dư luận dẫn dắt.