Mới nhất về tàu Ever Given: Thủy thủ đoàn bị tạm giữ, bên liên quan gọi đây là “tống tiền”

HHT - Thủy thủ đoàn của tàu Ever Given đã phải ở nguyên trên tàu suốt 3 tuần nay và phía Ai Cập chưa hề có ý định thả tàu, thả người trước khi nhận được tiền bồi thường gần 1 tỷ đôla. Có bên liên quan đã rất bất bình trước hành động này và gọi việc giữ người là hình thức “tống tiền”, khiến tình hình ngày càng rắc rối.

Con tàu Ever Given đã mắc kẹt ở kênh đào Suez vào tháng trước giờ vẫn chưa được đi đâu. Nó hiện bị tạm giữ bởi phía Ai Cập, khiến thủy thủ đoàn vẫn phải ở nguyên trên đó sau nhiều tuần liền.

Lý do phía Ai Cập đưa ra là vì các công ty sở hữu và vận hành Ever Given không chịu chi ra 900 triệu đôla (hơn 20 nghìn tỷ đồng) để bồi thường thiệt hại.

Theo trang Newsweek xác nhận thì thủy thủ đoàn gồm 25 người vẫn đang ở trên con tàu, bị giữ ở hồ Great Bitter. Người phát ngôn của công ty quản lý tàu nói: “Chúng tôi vẫn liên hệ với họ, họ đều khỏe”.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA), đứng đầu là ông Osama Rabie, nói rằng tàu Ever Given sẽ bị tạm giữ cho đến khi việc điều tra được hoàn tất và “món nợ được trả”. Theo báo cáo từ trang Wall Street Journal, ông Rabie cũng nói, ông hy vọng sẽ có một “thỏa thuận nhanh chóng”, và ngay vào khoảnh khắc số tiền bồi thường được trả, thì con tàu “được phép lên đường”.

Nhưng bây giờ sự việc không chỉ liên quan đến công ty sở hữu tàu ở Nhật và công ty vận hành tàu ở Đài Loan nữa. Mà vì thủy thủ đoàn toàn là người Ấn Độ nên phía Ấn Độ cũng đã vào cuộc. Liên đoàn Quốc gia vì Người đi biển ở Ấn Độ nói với tờ Times of India rằng, việc không thả thủy thủ đoàn chính là một hành động “tống tiền”, theo kiểu “giữ người để đòi tiền chuộc”.

Abdulgani Serang, Tổng thư ký của Liên đoàn, nói: “Chúng tôi không muốn dính líu hay can thiệp vào việc điều tra, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Nhưng, chúng tôi tất nhiên sẽ có phản ứng với tình huống này, nếu thủy thủ đoàn người Ấn Độ cần hỗ trợ”.

Ông Serang khẳng định: “Nếu SCA bị thiệt hại, họ cần giải quyết với những người liên quan đến con tàu, nhưng không thể giữ thuyền viên theo bất kỳ cách nào”.

Hiện cũng không biết việc điều tra đã tiến triển đến đâu vì phía Ai Cập không đưa ra thông tin nào khác. Trang Business Insider chỉ cho biết, thủy thủ đoàn vẫn an toàn và có được trả lương trong khi điều tra. Còn phía công ty sở hữu và công ty vận hành tàu còn đang mải kiện cáo nhau, chưa bên nào chịu thỏa thuận trả tiền cho phía Ai Cập.

