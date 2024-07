"Món lạ" đậu phụ matcha gây bão mạng, nguyên liệu thực sự là gì?

HHT - Thế giới diệu kỳ của những bộ phim nổi tiếng như "Harry Potter" và cả loạt phim hoạt hình do hãng Ghibli sản xuất đã sẵn sàng bước ra đời thật, “chiều lòng” các fan hâm mộ vào thời gian tới!

HHT - Sau thành công của nhạc kịch "Shrek: The Musical 2023", đánh dấu năm thứ ba trên hành trình đưa nghệ thuật và nhạc kịch chuẩn Broadway đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam, The YOUniverse đã mang show diễn trở lại với một diện mạo mới mang tên "Shrek: On National Tour".