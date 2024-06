Mưa dông có thể sẽ quay trở lại miền Bắc sau thời điểm oi nóng trong ngày

HHT - Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, do mưa xuất hiện sau thời điểm oi nóng trong ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trước đó vào chiều 1/6, sau khi đi vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 (bão Maliksi) đã tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Hình thái này không còn nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Trên đất liền, miền Bắc có thể mưa rào và dông vài nơi, nhưng lượng không đáng kể. Ngày cuối tuần, khu vực duy trì nắng ráo và nền nhiệt tăng cao lên ngưỡng 32-34 độ C. Đáng lưu ý, từ chiều tối 2/6, mưa dông nhiều khả năng quay trở lại miền Bắc, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận mưa lớn. Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, do mưa xuất hiện sau thời điểm oi nóng trong ngày.

Tại bản tin dự báo thời tiết tháng 6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình cả nước dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 0,5 - 1 độ C, trong đó khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Sau đó nắng nóng có khả năng gia tăng hơn hơn tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Bản tin cũng dự báo, tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, riêng 10 ngày đầu tháng khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10-30% so với TBNN, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.