Mùa hè đẹp nhất mang tên Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023

Trong ký ức của các thành viên tuổi teen tham gia Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023, những khoảnh khắc sôi nổi học tập, cùng nhau chinh phục thử thách và giao lưu với bạn bè tới từ nhiều nước trên thế giới sẽ là những kỷ niệm mùa hè đẹp nhất.

Hè 2023, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand (New Zealand Future Skills Camp - NZFSC 2023), mở ra sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ Việt khám phá thế giới Khoa học Máy tính và tăng cường khả năng giao tiếp trong môi trường liên văn hoá. Trải qua ba tháng với các vòng thi gay cấn, ba đội The Syntax Squad (trường Vinschool, TP.HCM), Saigonplatypus (trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Tây Úc, TP.HCM), và Sandbox Junior Tech Club (trường Vinschool, Hà Nội) đã được chọn để đại diện cho Việt Nam tham gia chặng cuối của hành trình: Trại hè Lập trình New Zealand - Châu Á. Hãy cùng nhìn lại những trang nhật ký “cool hết nấc” của các bạn trẻ này nhé!

Tháng sáu: lập hạ, lập team

Tháng 6 là tháng bắt đầu của mùa hè, cũng là tháng bắt đầu những “lần đầu tiên” của các đội chơi tại Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023. Cùng xuất phát điểm là niềm đam mê với bộ môn Khoa học Máy tính và trí tò mò với những điều mới lạ, để tham gia trại hè, các đội chơi phải gầy dựng team 5 người, cùng làm video thể hiện nguyện vọng, cùng giải quyết các thử thách của chương trình qua nhiều vòng. Cả 3 đội thi cho biết, đây là lần đầu tiên những thành viên của nhóm hợp lực cùng thực hiện một dự án lập trình từ đầu đến cuối, từ khâu lên ý tưởng, viết nội dung, đến thiết kế website và trình bày dự án.

Những ngày thảo luận, chỉnh sửa video, hay mày mò từng dòng code đã mang đến nhiều bài học quý giá về cách xử lý các tình huống khi làm việc nhóm và tinh thần đồng đội. Qua đó, những cô cậu học trò nhỏ dần học cách tự tin thể hiện ý tưởng bản thân và tôn trọng cá tính cũng như ý kiến của các thành viên khác. Thế nên, dù Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand là lần đầu các thành viên của mỗi đội chơi hợp tác với nhau, nhưng cả 3 đội đều gặt hái được những kết quả vượt xa kỳ vọng.

Tháng bảy: "nhảy" trên từng cung bậc cảm xúc

Không chỉ là tháng diễn ra những vòng thi “nảy lửa” của Trại hè, đây còn là thời điểm chứng kiến những cung bậc cảm xúc đan xen. Kịch tính bắt đầu khi Top 20 đội thi từ 170 đội đăng ký ban đầu được công bố. Chọn “phấn khích” là từ khóa cho Vòng này, Bảo Trân, thành viên nhóm Sandbox Junior Tech Club hào hứng chia sẻ: “Mình đã được giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các thí sinh khác. Nhờ đó, mình tích lũy nhiều kỹ năng mới như thuyết trình, giao tiếp trong môi trường liên văn hóa, khả năng làm việc nhóm.”

Tiếp nối là áp lực xen lẫn hồi hộp khi bước vào Vòng Top 8 - Vòng Thuyết trình - chặng quyết định thứ hạng chung cuộc của các đội thi. Trước thử thách xây dựng website giới thiệu bản thân 20 năm sau, các đội chơi không chỉ “cân não” định hướng cho tương lai, mà còn phải chạy đua với thời gian để thiết kế website chỉ trong 7 ngày.

Đến Lễ tổng kết và Trao giải, từ điển cảm xúc càng thêm phong phú khi The Syntax Squad, Sandbox Junior Tech Club và Saigonplatypus được xướng tên trong Top 3, cũng chính là các đại diện Việt Nam thẳng tiến tham dự Trại hè Lập trình Quốc tế New Zealand - Châu Á 2023. “Bất ngờ” vì không tin mình sẽ chiến thắng, “hạnh phúc” bởi những nỗ lực đã được đền đáp và “tự hào” khi vượt qua các giới hạn của bản thân và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ - các đội thi cho biết.

Tháng tám: “chạm” ước mơ trở thành công dân toàn cầu

Bước vào vòng thi quốc tế, 3 đội Việt Nam vừa phải đọ sức với 12 đội thi khác trong khu vực, vừa đối diện với bài toán của công dân toàn cầu: “Thiết kế website theo chủ đề Hành động vì khí hậu”. Theo chia sẻ của 3 đội chơi, đây là cơ hội để thế hệ trẻ có thể cất tiếng nói bày tỏ quan điểm và ý tưởng vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Theo đó, mỗi đội đều đã tiếp cận vấn đề theo cách khác nhau. The Syntax Squad tập trung vào 3 yếu tố khủng hoảng năng lượng, giao thông vận tải và thảm họa tự nhiên do biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Về phía Saigonplatypus, nhóm khai thác tình trạng nước biển dâng, nạn phá rừng và khí thải công nghiệp, đồng thời đưa ra giải pháp ở nhà lẫn trường học. Sandbox Junior Tech Club lại chọn chủ đề mang đậm màu cờ sắc áo: Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết vì một thế giới xanh, chống biến lại đổi khí hậu. “Dù đề bài có phần vĩ mô nhưng nhóm vẫn thể hiện quyết tâm thực hiện tốt website của mình với mong muốn nhiều người nhận thức hơn vấn đề này”, đại diện đội Sandbox Junior Tech Club cho biết.

Bên cạnh đó, các đội cũng đã được khám phá cách tiếp cận và góc nhìn về môi trường từ những đội chơi quốc tế. Đơn cử, đại diện Hàn Quốc đã tập trung đào sâu tác động của thời trang nhanh đến xu hướng tiêu dùng của người dân. “Từ phần trình bày của các bạn, mình đã hiểu hơn về tình hình khí hậu ở nhiều quốc gia khác, đồng thời đúc rút điểm mạnh - điểm yếu của bản thân ở các mảng lập trình, thuyết trình và kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong tương lai”, Cao Cự Chính, thành viên đội The Syntax Squad chia sẻ.

Nhờ phần thể hiện xuất sắc về thuyết trình lẫn nội dung website, các đội chơi đã đạt thành tích ấn tượng khi 2 trong số 3 đội Việt Nam lọt vào top 5 chung cuộc. Trong đó, Sandbox Junior Tech Club đã trở thành quán quân của Trại hè Lập trình Quốc tế New Zealand - Châu Á 2023. Bên cạnh giải thưởng, thu hoạch lớn nhất của các đội chính là nhận thức về các vấn đề toàn cầu. Bạn Cự Chính cho biết: “Mình nhận thấy đây đang là thời đại vàng để thế hệ trẻ đứng lên và hành động cho môi trường, cùng với đó, việc hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu là thực sự là hành động cấp thiết.”

Nhật ký hành trình mùa hè cùng NZFSC 2023 đã đi đến trang cuối cùng, tuy nhiên, những kiến thức, kỹ năng nhận được chính là chương mới cho những mục tiêu tương lai mà các bạn sẽ theo đuổi. “Mình đã thấy rõ hơn định hướng tương lai của mình, đó là theo đuổi sự sáng tạo và cống hiến vì một thế giới tốt đẹp hơn”, Trà My, thành viên đội Sandbox Junior Tech Club chia sẻ. Cô bạn cũng cho biết thêm, nhóm sẽ tiếp tục xây dựng nội dung cho website để lan tỏa rộng rãi hơn và bắt đầu hành động vì môi trường.