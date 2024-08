Mùa Hè Xanh 2024: Tuổi trẻ Bình Thuận lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng

HHT - Năm 2024, Chiến dịch “Mùa Hè xanh” tỉnh Bình Thuận được phát động rộng khắp trong toàn Đoàn từ tháng 6 đến tháng 8. Các cấp bộ Đoàn thành lập các đội hình “Mùa Hè xanh” đồng loạt ra quân trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Đội hình tình nguyện của Đoàn trường Đại học Phan Thiết với 50 chiến sĩ tình nguyện đã hoạt động, cùng nhau có những ngày bám địa bàn, cùng nhau nỗ lực, ra sức thực hiện hoàn thành các công trình, phần việc đã đề ra, chung tay thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, thiếu nhi tại địa phương như: Tặng công trình “Ánh sáng an ninh”; Tặng quà cho 20 hộ gia đình nghèo, 20 học sinh có khó khăn, 2 suất quà cho 2 Trưởng làng, 2 suất quà cho 2 cựu chiến binh tại xã Đông Tiến; Hỗ trợ phát triển mô hình khởi nghiệp Thanh niên xã Đông Tiến; Tổ chức lớp học hè, học tiếng anh cho thiếu nhi tại xã Đông Tiến... với tổng trị giá các hoạt động gần 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ tình nguyện của Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức lớp dạy Tiếng Anh cho các em thiếu nhi với các chủ đề đơn giản như các bài hát, các từ vựng đơn giản và bảng chữ cái tiếng Anh. Ngoài ra nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa cũng đã được trển khai trên khắp mặt trận xã Thuận Hoà, cụ thể như: Sữa chữa điện cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình ánh sáng an ninh, trao tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, trồng cây xanh và hành trình đến bia địa chỉ đỏ, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, hoạt động dịch vụ công trực tuyến...

Tại địa bàn xã La Dạ, Đội thanh niên tình nguyện “4 cùng” do Tỉnh đoàn thành lập đã triển khai thực hiện Công trình “Tuyến đường Hoa thanh niên, Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; Thực hiện “Sơn sửa khu vui chơi” cho thiếu nhi và vệ sinh lớp học tại trường Mẫu giáo La Dạ; Thực hiện Công trình “Lốp xe - Sắc màu cầu vồng”; Thực hiện và trao tặng công trình “Bản đồ Việt Nam” hưởng ứng cuộc vận động Tự hào 1 dải non sông; Triển khai các phần việc như: Phụ giúp gia đình các công việc nhà, công việc đồng án, nương rẫy…; Tổ chức sinh hoạt Hè, các lớp kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai an thương tích cho các em thiếu nhi; Tổ chức chương trình “1.000 ly sữa cho em”; Trao tặng 200 “Khăn quàng đội viên” cho đội viên; Tổ chức lớp phổ cập kiến thức, dạy Tiếng Anh cho các em học sinh; Tặng sim 4G miễn phí cho thanh niên hỗ trợ dịch vụ công.

Trong 3 ngày, từ ngày 18/7-20/7, tại xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), Đội hình “hoạt động 4 cùng” của Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Nam thành lập đã thực hiện nhiều phần việc hết sức thiết thực như: Nạo vét khoản 200m kênh mương (Đồng mắc cỡ); hỗ trợ xuống giống bắp, mì, hoa màu cho các hộ dân; sửa nhà, sửa điện cho 20 hộ dân; phát quan bụi rậm, dọn dẹp, vệ sinh trạm y tế, các điểm trường ở xã Mỹ Thạnh và dọc tuyến đường trục chính của xã Mỹ Thạnh; sửa chữa nâng cấp 1 khu vui chơi cho thiếu nhi và bên tông hóa sân sau trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh; thăm tặng 6 phần quà các hộ gia đình chính sách nhận kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ mỗi phần quà có giá trị 500.000 đồng; giao lưu văn nghệ và sinh hoạt hè cho gần 100 đoàn viên thanh niên địa phương. Tổng kinh phí thực hiện gần 30 triệu đồng.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần dấn thân, các tình nguyện viên đã có nhiều hoạt động sôi nổi ở các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh… Chiến dịch đã góp phần thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê. Nhưng hơn hết, chiến dịch đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên trong việc khẳng định bản thân, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, nỗ lực góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển.