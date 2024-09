Mưa ở Hà Nội có dấu hiệu suy giảm từ 12/9, khi nào lũ trên sông Hồng sẽ rút?

HHT - Ngày 11/9, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, từ ngày 11-12/9, mưa tiếp tục xảy ra ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau ngày 12/9, tình hình mưa có dấu hiệu suy giảm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 2 ngày tới Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo mưa to ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến ngày 12/9. Cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông, nguy cơ ngập lụt trên rộng.

"Mưa ở miền Bắc sẽ duy trì trong ngày 10/9, từ ngày 11/9 trở đi mưa có xu hướng giảm. Hết ngày 12/9 giảm hẳn và chấm dứt", ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.

Bên cạnh đó, biểu đồ nhiệt từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở Bắc Bộ khả năng kéo dài hết ngày 12/9. Từ ngày 13/9, nhiều khu vực đã bắt đầu xuất hiện nắng gián đoạn.

Hà Nội nằm ở hạ du các con sông lớn như sông Hồng, Đà. Ngoài ra, thành phố còn có nhiều sông khác chảy qua như Đáy, Đuống, Cầu, Cà Lồ, nội thành có sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Nước lũ ở Hà Nội phụ thuộc vào dòng chảy các sông trên.

Do mực nước thượng lưu các sông Hồng ở Lào Cai, Yên Bái đã vượt báo động III và đang xuống nên lũ sẽ đổ về Hà Nội. Ông Mai Văn Khiêm cho biết lúc 10h, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên 11,02 m, thấp hơn báo động III 0,48 m. So với dữ liệu quá khứ, mức lũ trên 11 m đã xảy ra gần nhất năm 2004 (11,04 m). Trong những giờ tới, lũ trên thượng nguồn đổ xuống, lũ sông Hồng còn tăng.

Tuy nhiên, lũ trên sông Hồng chỉ gây ngập khu vực ngoài đê của các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình... không thể ngập vào nội đô. Dự báo trong 6 giờ tới, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên 11,3 m, dưới báo động III khoảng 20 cm, sau đó có thể chững lại phụ thuộc vào mưa và xả của hồ thủy điện. Trong trường hợp lũ trên sông Hồng lên mức báo động III, nội thành Hà Nội vẫn an toàn, không bị ngập.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khuyến cáo người dân ở vùng ven sông phải thường xuyên theo dõi các dự báo để nắm các diễn biến của mưa lũ, có biện pháp ứng phó kịp thời. Ngoài ra, người dân vùng ven sông cần tuyệt đối chấp hành các khuyến cáo, cảnh báo, di dời của chính quyền địa phương.