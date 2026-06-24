ATVNCG 2026: MC Trần Ngọc được các Gai Con ví như "Anh tài thứ 35" vì lý do gì?

HHTO - Sau buổi ra mắt chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, cùng với độ "ồn" của dàn "Anh tài", nam MC Trần Ngọc đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện cũng bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả.

Ngày 27/6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 sẽ lên sóng tập đầu tiên với sự góp mặt của 34 "Anh tài", được dẫn dắt bởi 2 MC Anh Tuấn và Trần Ngọc. Nếu như "MC toàn năng" Anh Tuấn từng rất được lòng các Gai Con ở ATVNCG 2024 thì Trần Ngọc là MC được fan đánh giá "đa năng", "cân" mọi tình huống, mọi thế hệ nghệ sĩ. Tại sự kiện ra mắt chương trình diễn ra vào chiều 22/6, MC Trần Ngọc chính thức có màn "vượt chông gai" đầu tiên, ghi trọn điểm 10 với khán giả.

"Bộ trưởng bộ giải thích" của dàn "Anh tài"

Từ đầu năm 2026, MC Trần Ngọc trở thành một "hiện tượng mạng" được giới trẻ chú ý. Anh chăm tương tác cùng khán giả, liên tục "nhá hàng" những manh mối liên quan đến ATVNCG 2026 và lọt vào danh sách được Gai Con "réo tên" tham gia chương trình. Dẫu vậy, cuối cùng, Trần Ngọc được giới thiệu là Host Reality - MC đồng hành cùng nghệ sĩ ở các hoạt động thực tế ở hậu trường, phía sau ánh đèn sân khấu.

MC Trần Ngọc thể hiện nốt cao ca khúc Em, tiết lộ "thuyết âm mưu" khi không làm "Anh tài".

Trên trang cá nhân, Trần Ngọc chia sẻ về môi trường công tác mới: "Lần đầu tiên được đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai! Đến với niên khoá 26 mình sẽ là host đồng hành của các "Anh tài". Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị để gửi đến các khán giả thân yêu. Trên Facebook mình có nhiều Gai Con không nhỉ?! Hãy tin tôi nhé, tôi sẽ cố gắng chăm sóc "Anh tài" của các bạn để gửi đến cả nhà một mùa Hè chất lượng!"

Trước thềm ATVNCG 2026 lên sóng, Trần Ngọc đã tích cực "làm nhiệm vụ hệ thống": Truyền lửa từ dàn Anh tài đến khán giả. Nam MC tạo hẳn một album ảnh mang tên "Anh tồi trong mắt t(ai)" (tạm hiểu: Anh tài trong mắt tôi), chia sẻ những khoảnh khắc "dìm hàng" các nghệ sĩ trong lúc ngủ hay khi các anh "bẹo hình bẹo dạng", kèm theo những lời mô tả hài hước. Thế nhưng, sau khi trải qua thời gian ghi hình, Trần Ngọc từng bất lực "bật tín hiệu giải cứu": "Ở cạnh 34 vị đó người cần được "truyền nước" là tôi. Chờ đến cuối tháng 6 để thấu hiểu".

Dàn "Anh tài" dưới góc nhìn của MC Trần Ngọc.

Đến buổi gặp gỡ ra mắt vào chiều 22/6, khán giả đã phần nào đồng cảm, hiểu được nỗi lòng của Trần Ngọc. Vừa làm hoạt náo viên, vừa phiên dịch tiếng Anh cho Thái VG nhưng MC Trần Ngọc phải "xịt keo" vì "Anh tài Việt kiều" lại "bắn" tiếng Việt gọn ơ. Ở một tình huống khác, trong lúc ca sĩ Đông Hùng đang phát biểu và có dấu hiệu "sì-poi" về MV chủ đề, nam MC đã hóa thân thành "sao đỏ" check VAR "Anh tài".

Tạm nhường mic cho "Anh tài" Đông Hùng nhưng MC Trần Ngọc vẫn không quên nhiệm vụ. Nguồn clip: @phongvan0507

Khán giả cũng dành nhiều lời khen có cánh cho phản ứng nhanh nhạy, khéo léo của nam MC khi tiếp lời NSX chốt lại vấn đề số lượng "Anh tài" tham gia khóa K26.

Nguồn clip: @chimlonshowbiz

"Bộ trưởng bộ giải tán" nhưng giới trẻ "thích đâm đầu"

Trước khi được công bố góp mặt trong ê-kíp của ATVNCG, MC Trần Ngọc đã làm dày tệp fan bằng các cuộc trò chuyện tư vấn tình cảm trên TikTok. Với kinh nghiệm từng phụ trách sản xuất một talkshow về tâm lý dành cho người trẻ, có hai năm làm việc với các chuyên gia, Tiến sĩ Tâm lý học và tham vấn ý kiến từ Viện Tâm lý học Việt Nam, Trần Ngọc có những màn "đọc fan như một quyển sách" và đưa ra những lời khuyên dứt khoát, nghe "thô nhưng thật".

Độ lầy lội của Trần Ngọc còn được fan trao "giấy chứng nhận" tại fan meeting của SpaceSpeakers. Đứng trước dàn nghệ sĩ nam vốn ít nói, Trần Ngọc "dí" SOOBIN kể về các công đoạn trang điểm, "nấu xói" Touliver; hùa theo Rhymastic khiến Rhymastic "quăng miếng" đẹp trai nhì. Bên cạnh đó, Trần Ngọc nhiệt tình thuyết minh cho màn catwalk của ông bạn đồng niên Touliver đang bị đau chân - giúp "người sếp lạnh lùng" được lên hình nhiều hơn.

Trần Ngọc dẫn dắt lôi cuốn, đưa SOOBIN vào "thế khó".

Sau buổi gặp gỡ, khán giả bày tỏ: "Tôi không chứng minh được, nhưng tôi biết fan meeting thành công có một phần công sức của MC", "Ngồi ở fan meeting mà cứ phải tấm tắc khen "trời ơi ảnh dẫn hay quá, duyên dáng, mảng miếng quá!"", "Ôi tôi đi fan meeting mà tưởng đi xem Gala cười",... Ngoài ra, Trần Ngọc cũng từng khiến fan tấm tắc khen tinh tế và duyên dáng trong buổi fan meeting của Bùi Công Nam.

Bước dạo đầu của Trần Ngọc đến hiện tại đã để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả, mang đến làn gió mới cho chương trình. Một bạn fan tổng kết: "Anh tài thứ 35, dẫn từ chương trình, sự kiện ra mắt, tới cả host những buổi livestream "bồng bột" của các anh".

Trên mạng xã hội, anh tích cực "dò sóng" các bài đăng của fan, tương tác, để lại lời cảm ơn. Còn khi gặp ở ngoài, Trần Ngọc như một người bạn, trò chuyện thân tình, gần gũi với khán giả. Điển hình như sau khi tan làm vào chiều 22/6, trong lúc đang đứng đợi xe, Trần Ngọc đã hỏi thăm fan, cập nhật tình hình của nam nghệ sĩ cho Carrot (FC Jun Phạm) và gửi tặng fan áo của chương trình.

"Chú" Trần Ngọc trò chuyện gần gũi cùng khán giả. Nguồn clip: @kiwngannee

Nam MC của ATVNCG có 2 thập kỷ làm nghề

"Soi hồ sơ tuyển dụng", MC Trần Ngọc có tên thật là Trần Hồng Ngọc, sinh năm 1987. Trước khi bén duyên với nghề cầm mic đứng trước ống kính, anh từng là một kỹ sư Vật lí, cựu sinh viên Khoa Vật lí - Công nghệ hạt nhân, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (ĐHQG Hà Nội). Cơ hội theo đuổi lĩnh vực chuyên ngành theo học còn rộng mở hơn khi Trần Ngọc có dự định đi du học ở Nhật Bản. Dẫu vậy, "nghề chọn người" - Trần Ngọc đã quyết định chọn gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trong vai trò MC/BTV.

Khi mới chỉ là sinh viên năm hai, lại học trái ngành nhưng màn "bén duyên" với nhà đài của Trần Ngọc đã được các tiền bối đánh giá cao. Anh được dẫn chính lần đầu trong chương trình Ô Cửa Bí Mật vào năm 2008, sau đó quen mặt với khán giả VTV ở các khung giờ chiếu của Cà Phê Sáng, Rung Chuông Vàng, Hãy Chọn Giá Đúng, Chữ V Diệu Kỳ, Trường Teen, Cuộc Hẹn Cuối Tuần, Khởi Nghiệp Công Nghệ, Khám Phá Khoa Học, Không Thì Thầm,...

Đặc biệt, Trần Ngọc còn có nhiều năm gắn bó với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Trong vai trò MC phụ trách các điểm cầu truyền hình trong trận Chung kết năm, Trần Ngọc còn tạo nên một "truyền thuyết đô thị" - "MC mát tay" Trần Ngọc "dẫn đâu thắng đó" khi liên tiếp ăn mừng cùng đầu cầu của nhà vô địch.

Bên cạnh vai trò MC, Trần Ngọc còn là nhà sản xuất của kênh VTV7, tham gia đào tạo kỹ năng nói, dẫn chương trình. BTV Trần Ngọc được đề cử ở giải Biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng của Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022 nhân cột mốc 15 năm làm nghề. Cùng với sự nghiệp hanh thông, Trần Ngọc cũng xây dựng tổ ấm riêng cách đây 10 năm, hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ và một cậu con trai.