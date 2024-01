My Demon: Song Kang - Kim Yoo Jung quá đẹp đôi, tăng kịch tính nhưng rating vẫn xịt?

HHT - Phần nhìn đẹp là điểm mạnh lớn nhất của "My Demon" (Chàng Quỷ Của Tôi), nhưng không đủ để giúp phim bứt phá. Lý do nào khiến bộ phim từng được mong sẽ bùng nổ lại êm đềm hơn kỳ vọng như vậy?

Càng về các tập cuối, My Demon càng tăng độ kịch tính. Noh Suk Min (Kim Tae Hoon) đã bị vạch trần bộ mặt ác quỷ, biến mất không giấu vết sau khi cố thoát khỏi Jung Gu Won (Song Kang). Do Do Hee (Kim Yoo Jung) lại phát hiện sự thật đau đớn về sự ra đi của bố mẹ cô. Hóa ra, bố cô từng ký khế ước với Gu Won, họ ra đi vào ngày mãn hạn và mẹ nuôi của cô - "quý bà Ju" đã chứng kiến tất cả.

Nhưng mặc cho những kịch tính hay cao trào được đẩy lên thì rating của phim cũng không mấy khá khẩm. Hai tập gần nhất là 13, 14 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 3, 6% và 3,7%. Trong khi đó, phim khởi đầu với rating là 4,5% cho tập 1 và 3,4% ở tập 2. Suốt 14 tập phim rating trồi sụt nhưng không thể vượt lên 5%.

Một trong những nguyên nhân khách quan khiến tỷ suất người xem bị phân tán chính là ngoài chiếu trên đài SBS, My Demon cũng được chiếu trên nền tảng OTT. Dù rating tầm trung nhưng xếp hạng trên nền tảng phát sóng khác như Netflix của My Demon thường nằm trong Top 3 của nhiều quốc gia.

Song Kang và Kim Yoo Jung quá đẹp, visual couple gây sốt mạng xã hội với phản ứng hóa học ngọt từ màn ảnh tới hậu trường. Tủ đồ trên phim tới góc quay, cũng "hết nước chấm". Nhưng đẹp thôi chưa đủ để khiến My Demon bùng nổ. Dòng phim kỳ ảo, lấy đề tài tình yêu giữa người thường là "thế lực" nằm dưới sự an bài của thần đã không còn mới ở thời điểm hiện tại. Cách triển khai tình tiết của My Demon lại không có nhiều điểm mới, dễ đoán trước.

Diễn xuất của Song Kang tiếp tục là điểm trừ. Anh diễn không quá tệ, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng, đặc biệt là đôi mắt thiếu cảm xúc. Kim Yoo Jung giỏi biểu đạt bằng mắt, nhưng nhiều khán giả vẫn chưa thể thoát được bóng dáng của "em gái quốc dân", của thiếu nữ thuần khiết Yoo Jung, mà cảm thấy cô vẫn quá non nớt để vào vai một CEO sang chảnh, cuốn hút, tự tin, quyền lực.

Khán giả chê nhiều, khen cũng có, dù không quá bùng nổ nhưngMy Demon cũng có cho mình thành công tương đối. Chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, liệu phim có thể lội ngược dòng để "hốt cú chót"?