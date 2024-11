Mỹ nhân Thái làm nên lịch sử nhờ thắng giải Emmy, từng "khuấy đảo" rạp Việt 7 năm trước

HHT - Aokbab Chutimon - nữ chính "Thiên Tài Bất Hảo" một thời vừa có chiến thắng lịch sử, mang về thành tích chưa từng có cho điện ảnh Thái Lan.

Tại lễ trao giải Emmy Quốc tế lần thứ 52, diễn ra vào ngày 26/11/2024 vừa qua, nữ diễn viên Chutimon Chuengcharoensukying (hay có nghệ danh khác là Aokbab) đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ngôi sao sinh năm 1996 đã có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Hungercủa Netflix.

Chiến thắng này giúp Chutimon Chuengcharoensukying trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Emmy Quốc tế trong thập niên 2020. Cô cũng là diễn viên Thái Lan (hay Đông Nam Á) đầu tiên chiến thắng, và là cái tên đến từ châu Á thứ 2, sau Hà Lâm đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, cô là nữ diễn viên thứ 2 thuộc thế hệ 9X nhận được giải thưởng danh giá toàn cầu này, sau Lou de Laâge đến từ Pháp.

Hunger ra mắt vào tháng 4/2023 và nhanh chóng "gây sốt" trên nền tảng Netflix. Phim nhận được chứng nhận "cà tươi" 87% trên Rotten Tomatoes cùng nhiều lời tán dương từ giới phê bình, trong đó phần bối cảnh, yếu tố hồi hộp và diễn xuất của Chutimon được nhận xét là điểm sáng. Phim xoay quanh nữ chính Aoy, một đầu bếp nghiệp dư chuyên nấu món ăn đường phố. Một ngày nọ, cô được ngỏ lời mời công việc, trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp trong giới ẩm thực. Aoy sau đó thực tập dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Paul vốn hà khắc, và bếp phó có phần dễ chịu hơn là Tone.

Về phần Chutimon, nữ diễn viên kiêm người mẫu đến từ Thái Lan đã nhận được chiến thắng mang tính lịch sử, không chỉ cho riêng cô mà còn là nền điện ảnh xứ Chùa Vàng. Đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Thái Lan có một nữ diễn viên được đề cử, và giành luôn giải thưởng.

Đối với khán giả Việt Nam, Chutimon ghi dấu ấn nhờ đóng chính trong bộ phim Thiên Tài Bất Hảo (Bad Genius), một thời là phim Thái có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam. Về sau, cô nàng tiếp tục đóng các phim đình đám như Anne: Cô Gái Muôn Mặt, Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có (Happy Old Year)... và ghi điểm bởi diễn xuất sâu sắc, lăn xả dù là "tay ngang" từ sàn catwalk.

Danh sách kết quả trao giải International Emmy 2024 - Emmy Quốc tế 2024:

Phim dài tập chính kịch hay nhất: Drops of God (Pháp - Nhật Bản)

Phim dài tập hài kịch hay nhất: División Palermo (Argentina)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Timothy Spall - phim The Sixth Commandment (Anh Quốc)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Chutimon Chuengcharoensukying - phim Hunger (Thái Lan)

Phim ngắn tập hay nhất: Dear Child (Đức)

Phim tiểu thuyết kịch phẩm (telenovela) hay nhất: The Vow (Tây Ban Nha)

Chương trình nghệ thuật hay nhất: Pianoforte (Ba Lan)

Phim tài liệu hay nhất: Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story (Anh Quốc)

Phim thời lượng ngắn nhiều tập hay nhất: Point of No Return (Tây Ban Nha)

Chương trình thực tế hay nhất: The Restautant That Makes Mistakes (Bỉ)

Phim tài liệu thể thao hay nhất: Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Anh Quốc)

Chương trình hoạt hình thiếu nhi hay nhất: Tabby McTat (Anh Quốc)

Chương trình giáo dục thiếu nhi hay nhất: The Secret Life of Your Mind (Mexico)

Chương trình giải trí thiếu nhi hay nhất: One of the Boys (Đan Mạch)