Mỹ Tâm bất ngờ kết hợp cùng Binz, Phan Mạnh Quỳnh trên sân khấu "My Soul 1981"

HHT - Với ý tưởng về một không gian âm nhạc lãng mạn dưới ánh hoàng hôn trên biển, liveshow "My Soul 1981" của Mỹ Tâm đã để lại cho người xem nhiều ấn tượng.

Trong hơn 4 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với gần 30 ca khúc.

Nữ ca sĩ gây bất ngờ khi lần đầu hát live một số ca khúc từng được phát hành trước đây nhưng chưa bao giờ được cô trình diễn live như Giấc Mơ Mùa Hè (sáng tác: Võ Thiện Thanh) hay hiện thực hóa mong ước của khán giả bằng một ca khúc da diết mà cô đã không hát cách đây hơn 10 năm mang tên Chia Tay. Với bản phối mới do Giám đốc âm nhạc Hoài Sa đảm nhiệm, các ca khúc được trình diễn trong liveshow mang lại cảm xúc mới mẻ cho người xem.

Một số tiết mục tạo ấn tượng đặc biệt cho người xem còn có Shallow, Ru Lại Câu Hò, Vô Cùng. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm đưa một ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng vào trong My Soul 1981 để nhắn nhủ tới người nghe: Dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào, chúng ta vẫn luôn giữ vững niềm tin về một tương lai tốt đẹp. Cô đã mời khán giả đặc biệt của show - nhạc sĩ Khắc Hưng lên sân khấu để cùng thể hiện ca khúc này. Ru Lại Câu Hò là món quà mà Mỹ Tâm gửi tặng cho gia đình và toàn bộ khán giả xem đêm nhạc. Trong khi đó, Vô Cùng là ca khúc khiến nữ ca sĩ phải rơi nước mắt khi thể hiện.

Ca khúc Vì Em Tất Cả ra mắt cách đây hơn 1 tháng lần đầu được Mỹ Tâm trình diễn. Mỹ Tâm cho biết, với mỗi chương trình, cô mong muốn mang đến những điều đặc biệt nhất cho khán giả của mình nên đã để dành ca khúc Vì Em Tất Cả để hát đầu tiên trong đêm nhạc này. Mỹ Tâm cũng thể hiện khả năng thổi sáo trúc trong tiết mục này.

Khách mời của đêm diễn là nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và rapper Binz. Đây là sự xuất hiện bất ngờ vì các thông tin về hai gương mặt này đều không được chia sẻ từ trước. Đến với đêm nhạc, Phan Mạnh Quỳnh cùng Mỹ Tâm song ca một số ca khúc do anh sáng tác như Nhạt, Yêu Nhau Nửa Ngày... Trong khi đó, Mỹ Tâm và Binz cùng nhau thể hiện bản hit Hit Me Up. Nữ ca sĩ thể hiện phần vũ đạo lôi cuốn cùng biên đạo Quang Đăng cho tiết mục này. Binz chia sẻ anh không khỏi ngạc nhiên khi xem Mỹ Tâm nhảy trên nhạc của mình.

Mỹ Tâm cho biết cô sẽ tiếp tục tổ chức thêm chuỗi chương trình My Soul 1981 để có thêm những kỷ niệm với khán giả trong thời gian tới.