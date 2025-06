Mỹ Vị Yêu Đương: Khai vị ngon miệng nhưng món chính đáng tiếc chưa đủ đậm đà

HHT - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mỹ Vị Yêu Đương” (Tastefully Yours) với diễn xuất chính của Go Min Si và Kang Ha Neul đã khởi đầu đầy hứa hẹn. Phim kết thúc với thành tích không quá ảm đạm, nhưng có những điểm trừ đáng tiếc khiến dư vị để lại còn nhiều tiếc nuối.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Khép lại sau 10 tập, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) đạt rating trung bình 2,8%. Tập có rating thấp nhất là tập đầu với 1,5%, cao nhất là tập cuối với 3,8%. Khi phát sóng, phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả Hàn Quốc, đặc biệt là quốc tế. Trên nền tảng Netflix, phim đều đặn lọt Top 10 series và trụ hạng lâu.

Có thể nói Tastefully Yours đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn và sự hứng thú của khán giả dành cho phim tăng dần ở các tập sau. Tuy nhiên, khi đi được hơn nửa chặng đường, Mỹ Vị Yêu Đương lại có dấu hiệu “đuối sức”. Nhiều khán giả thành thật thú nhận rằng họ vẫn xem cho đến cuối là do đã lỡ “nhảy hố”, muốn xem nốt cái kết, chứ không thực sự vì nội dung quá hấp dẫn.

May mắn, phim kết thúc trọn vẹn và tập cuối có nhiều cảm xúc, khiến trải nghiệm của khán giả vẫn ở mức khá hài lòng chứ chưa hoàn toàn bị phá hỏng. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp xóa đi những điểm trừ mà nếu được khắc phục hẳn phim sẽ thỏa mãn người xem hơn.

Một trong những điểm trừ lớn nhất của Tastefully Yours là nói về ẩm thực quá ít trong khi câu chuyện của phim xoay quanh ẩm thực. Không dùng “sao Michelin”, phim tự đặt ra “sao Diamant” để chấm điểm nhà hàng, nhưng lại không nêu rõ quy chuẩn cụ thể. Điều đó khiến nỗi ám ảnh phải đạt “ba sao” trong phim chưa tạo được cảm giác chân thực khi khán giả chưa thể hình dung hành trình đạt được nó khó khăn ra sao.

Khi bắt đầu, Mỹ Vị Yêu Đương kể về ẩm thực rất hấp dẫn, ngay cả món cơm cuộn bình dân trông cũng thật ngon lành khó cưỡng. Tuy nhiên, yếu tố này dần trở nên nhạt nhòa, thậm chí có thể nói là trở nên qua loa ở phần sau của phim. Lúc này, ẩm thực chỉ còn làm nền cho drama: Vừa tình yêu đôi lứa, lẫn tình thân gia đình.

Đa số khán giả của Tastefully Yours đều đồng ý rằng Yoo Yeon Seok diễn rất ổn, nhưng nhân vật Jeon Min - tình cũ của Mo Yeon Joo - do anh đảm nhận thì quá phiền. Nhân vật này bị phàn nàn là chiếm sóng quá nhiều so với vai trò cameo.

Các tập ở Nhật Bản cùng Jeon Min kéo dài lê thê tưởng như món hầm đợi chín khiến người xem sốt ruột; nhưng khi hai nhân vật chính vừa trở về Hàn Quốc thì mọi thứ lại lao nhanh như tên bắn, như thể biên kịch vừa nhận ra deadline đang dí sát nút. Nếu phần cốt truyện ở Sapporo được rút gọn lại, cuộc thi nấu ăn ở cuối phim được đầu tư hơn, thì hẳn Tastefully Yours sẽ kịch tính và hay hơn.

Chào sân đầy tiềm năng, nhưng một dàn nhân vật phụ của Mỹ Vị Yêu Đương đã bị bỏ phí. Myung Sook (Kim Shin Rok) nhận ra ước mơ muốn làm đầu bếp ở tuổi không còn trẻ. Tài năng làm rượu của Choon Seung (Yoo Su Bin) nhiều năm không được ai nhìn thấy. Young Hye (Hong Hwa Yeon) bị coi là nấu ăn bằng gương mặt xinh đẹp chứ không phải kỹ năng… Câu chuyện của họ rất thú vị nhưng kịch bản chỉ lướt qua thay vì khai thác sâu hơn.

Hai diễn viên chính Kang Ha Neul và Go Min Si vừa đẹp đôi vừa có chemistry, nhưng đáng tiếc là các cảnh tình cảm của họ quá ít, và câu chuyện tình yêu của họ thiếu một tiến trình hợp lý. Giai đoạn từ “kẻ thù” sang “người yêu” khá nhanh, có thể khiến một số khán giả tự hỏi điều gì đã khiến cảm xúc trong họ thay đổi?

Thêm nữa, có một điểm khiến không ít người xem “chíu khọ” lẫn khó hiểu là thái độ của Mo Yeon Joo với Han Beom Woo. Cô thường cau có, cộc lốc với anh, thậm chí ngay cả sau khi cả hai đã trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn. Trong khi đó, cô lại đối xử nhẹ nhàng hơn nhiều với Jeon Min - người đã từng làm tổn thương cô, nhiều đến mức cô đã phải rời khỏi căn bếp mà mình yêu mến, từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc làm lại từ đầu.

Có thể nói cho đến cuối, Tastefully Yours không phải là một bộ phim tệ, nhưng nó đã không phát huy hết tất cả các tiềm năng của mình. Nếu phim là một bữa ăn, thì món khai vị ngon và món tráng miệng đáng nhớ, nhưng món chính lại chưa đủ đậm đà. Trong phim, cả hai nhà hàng Jung Jae lẫn Motto đều nhận được ba sao danh giá giới ẩm thực; nhưng ngoài màn hình, Tastefully Yours vẫn chưa đủ để nhận được điểm giỏi trong lòng khán giả.

Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) đã lên sóng trọn bộ trên Netflix.