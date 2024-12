Năm 2024 của HIEUTHUHAI: Quán quân Anh Trai "Say Hi", "bạn trai quốc dân" đi đâu cũng gặp

HHT - 2024 được đánh giá là một năm rực rỡ của HIEUTHUHAI bởi độ "phủ sóng" và loạt thành tích ấn tượng.

"Phủ sóng" truyền hình thực tế

Năm 2024, HIEUTHUHAI cùng dàn cast 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục chinh phục thêm nhiều chặng hành trình mới. Nam rapper được đánh giá là đã "mảng miếng" nhiều hơn và thường xuyên "trả treo" với đàn anh. Thành viên GERDNANG còn được fans đẩy #OTP Hiêu Lấm với cây hài Dương Lâm và liên tục viral với loạt khoảnh khắc "khó đỡ" trên mạng xã hội.

Mùa Hè 2024, HIEUTHUHAI gia nhập dàn Anh Trai "Say Hi". Các sân khấu của nam rapper nhanh chóng lọt Top Trending, nhiều ca khúc như WALK, Kim Phút Kim Giờ, Ngáo Ngơ,... trở thành hit và được yêu thích đến thời điểm hiện tại. Trai đẹp Gen Z xây dựng hình ảnh "đội trưởng Trần" với cách ra chiến lược thông minh và thường xuyên "sĩ" bất chấp thắng - thua.

Chung cuộc, HIEUTHUHAI trở thành Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên. Nam rapper "ẵm" thêm giải thưởng phụ là The Best Leader (Đội trưởng giỏi nhất), The Best Group Performance (Trình diễn nhóm hay nhất) và trở thành một trong năm thành viên của nhóm Best Five.

Nhiều thành tích nổi bật

Năm 2024 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI với loạt thành tích ấn tượng: Đạt 1 triệu lượt theo dõi trên YouTube, 2 triệu lượt nghe Spotify và 3 triệu followers TikTok. Ca khúc mới - TRÌNH leo Top 1 Âm nhạc Thịnh hành chỉ sau vài ngày ra mắt.

Bên cạnh đó, HIEUTHUHAI nhận được nhiều đề cử tại Làn Sóng Xanh 2024. Chủ nhân hit Quay Đi Quay Lại lọt Top 6 hạng mục Nam ca sĩ/ Rapper của năm, ca khúc Ngáo Ngơ được đề cử Ca khúc của năm. HIEUTHUHAI cũng nhận được đề cử "Gương mặt trẻ ấn tượng" của VTV Awards 2024.

Các SUNDAYs (tên FC HIEUTHUHAI) liên tục gửi lời chúc mừng nam rapper. Nhiều người hâm mộ khẳng định, HIEUTHUHAI đã làm việc "năng suất" và có được một năm đáng nhớ trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, một số netizen cho rằng HIEUTHUHAI cần "khoảng nghỉ" sau nhiều dự án đình đám. Thành viên GERDNANG nên có thời gian để "làm mới" mình, để có thể trở lại với các sản phẩm bùng nổ và đem đến nhiều bất ngờ hơn.