Nam chính "Gia Tài Của Ngoại" và PP Krit - cặp đôi đặc biệt của showbiz Thái

HHT - Phim Thái Lan có rất nhiều cặp đôi boylove được khán giả yêu thích, nhưng vì sao nam chính "Gia Tài Của Ngoại" - Billkin cùng PP được xem là trường hợp đặc biệt của dòng phim này?

Billkin có tên khai sinh là Putthipong Assaratanakul, nhưng suýt chút nữa có nickname là Eyeore giống như chú lừa trong phim hoạt hình Winnie The Pooh (Gấu Pooh). Lý do vì anh chị họ của anh đều có tên theo nhân vật hoạt hình là Mickey và Minnie. Sau này, nam diễn viên được cha đặt cho biệt danh Bill, rồi anh trai lại gọi là Billkin và trở thành nghệ danh luôn.

Gia đình của Billkin thuộc dạng giàu có, quyền lực ở Thái Lan khi sở hữu công ty lớn về chế tạo đồ đồng thau. Billkin còn là cháu của giám đốc quản lý hãng B-Quik chuyên về xe cộ. Từ nhỏ, Billkin đã được theo học một trong những trường nam sinh tư thục hàng đầu Thái Lan là Saint Gabriel’s.

Lớn lên trong nhung lụa nên Billkin gần như chưa bao giờ “rời xa” đồ hiệu. Ngay khi học cấp Ba, Billkin đã mặc toàn đồ hiệu cao cấp như Versace, Hermès rồi đi học bằng xe Porsche. Đó là lý do mà tại Thái Lan, các fan thường gọi Billkin là HISO (thuộc High Class Society - tầng lớp thượng lưu).

Dù vậy, Billkin lại theo đuổi lĩnh vực giải trí thay vì theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Năm 2016, Billkin chính thức ra mắt với vai trò một trong những host chính của show Love Missions, cũng như tham gia một số sự kiện thời trang với vai trò người mẫu. Anh chỉ bắt đầu nổi tiếng khi tham gia dự án My Ambulance, có tuyến câu chuyện được ghép đôi với PP Krit.

Nhờ hiệu ứng bùng nổ của cả hai, nhà sản xuất đã lên kế hoạch làm phim riêng cho Billkin và PP, với tên ban đầu là BKPP: The Series vào tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên vì đại dịch COVID-19 mà dự án gặp khó khăn và đổi cả tên gọi, sau đó chính thức ra mắt vào tháng 10 với tên I Told Sunset About You (Giải Mã Tình Yêu Em Bằng Trái Tim Anh). Bộ phim nhanh chóng bùng nổ toàn châu Á và được đánh giá là một trong những series boylove hay nhất từ trước đến nay.

Bộ phim giúp Billkin và PP nổi tiếng vượt bậc thành ngôi sao sáng giá của T-Biz. Cặp đôi còn gây sốt bởi mối quan hệ thân thuộc từ phim ra đến ngoài đời. Thực chất Billkin và PP đã là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên và trưởng thành, thậm chí được gia đình hai bên xem như con cháu trong nhà. Chính vì thế mà BKPP được xem là cặp boylove đặc biệt, hiếm thấy của Thái Lan. Ngày mà phim Gia Tài Của Ngoại ra mắt, PP và gia đình 2 bên cũng đến chung vui với Billkin, càng khiến khán giả mong hai chàng trai sẽ mãi là tri kỷ của nhau đến trọn đời.