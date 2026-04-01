Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Học đường

Google News

TEDxVinUniversity 2026: Đi tìm cách đánh thức sức mạnh biến giới hạn thành khởi đầu

Ted - Ảnh: BTC cung cấp

TEDxVinUniversity 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của những năm trước, trở thành nơi để người trẻ nói lên và truyền cảm hứng đến những bạn trẻ khác.

Trường đại học VinUniversity tiếp tục phối hợp với tổ chức TED sẽ tổ chức sự kiện TEDx VinUniversity 2026: “The Limitless Decade”. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 9/5. Tiếp nối thành công các mùa trước, TEDx VinUniversity 2026 là nơi những speaker chia sẻ những câu chuyện sắc bén để khiến người nghe nhìn lại chính mình, đủ táo bạo để khiến những giới hạn người nghe từng tin là “điểm dừng” trở thành “điểm bắt đầu”.

Với chủ đề “The Limitless Decade” , chương trình tập trung vào việc khai mở tiềm năng và thay đổi nhận thức của người trẻ về những giới hạn của chính mình trong một bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh.

TEDxVinUniversity 2026 mang đến 3 hạng vé, mỗi hạng đi kèm những quyền lợi riêng theo từng giai đoạn mở bán: Hạng Pre-order: 159.000 đồng (hạn cuối mở bán đến hết 30/3), hạng Early-birds: 179.000 đồng (từ 31/3 đến 15/4), hạng Regular: 199.000 đồng (15/04 - 08/05).

Trước đó, ban tổ chức đã tiến hành tuyển chọn thành viên. Qua 2 vòng sàng lọc với đầy thử thách, những mảnh ghép tiềm năng của TEDxVinUniversity 2026 đã lộ diện và có buổi gặp mặt đầu tiên tại First Meeting vào đầu tháng 3.

Buổi gặp gỡ đầu tiên không chỉ là dịp để các thành viên làm quen và kết nối, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho chặng đường phía trước. Từ những con người mang theo những câu chuyện, góc nhìn và nguồn năng lượng riêng, một tập thể với cùng niềm đam mê và sứ mệnh đang dần được hình thành.

Tại đây, từng mảnh ghép đang cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình kiến tạo một sân khấu TEDxVinUniversity 2026 thật bùng nổ, nơi những ý tưởng sẽ được lan tỏa.

Ted - Ảnh: BTC cung cấp
