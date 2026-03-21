Quan Không Gờ khám phá hơn 100 chợ truyền thống và câu chuyện về tô bún 80K

HHTO - Sau gần 3 năm thực hiện nội dung "thử thách 100K" tại các chợ truyền thống, TikToker Quan Không Gờ không chỉ được nhớ đến nhờ tính cách hoạt ngôn khi giới thiệu món ăn, mà còn "chạm tim" người xem với câu nói nghĩa tình: "Dạ không cần thồi, con biếu ngoại". Dẫu vậy, vừa qua, khi ghé ăn tại một quán bún ốc ở Hà Nội, nam TikToker bất ngờ nhận về luồng tranh luận trái chiều, phải tung clip gốc để làm rõ sự việc.

Dù thực hiện series "Thử thách 100K" được gần 3 năm thế nhưng mới đây, TikToker Quan Không Gờ (tên thật Lê Nhựt Quan) bất ngờ bị dân mạng réo tên với chủ đề tranh luận về món bún ốc anh từng ăn tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Sự việc bắt nguồn khi ngày 13/3, Quan Không Gờ đăng tải đoạn clip "thử thách cầm 100 ngàn, ăn được gì ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội, hãy cùng Quan khám phá". Trở lại ngôi chợ truyền thống lâu đời nằm giữa khu phố cổ, Quan Không Gờ định bụng sẽ ăn món bún chả nhưng vì quán đã bán hết nên anh chuyển sang món bún riêu cua tóp mỡ - theo lời gợi ý của cô chủ quán. Trong suốt quá trình giao lưu, cả hai vẫn giữ thái độ niềm nở, khách thắc mắc - chủ tư vấn nhiệt tình.

Dẫu vậy, sau khi xem đến phần mức giá của tô bún là 80K nhưng hình thức khá "lỏng bỏng", cộng đồng mạng bất ngờ tạo làn sóng tranh luận. Nhiều người cho rằng Quan Không Gờ bị "thách giá" vì chất lượng của tô bún không tương xứng, chỉ ra nhiều nơi bán giá "mềm" hơn. Mặt khác, một số người gắn bó lâu với vùng đất này cho rằng tô bún trị giá 80K là do Quan Không Gờ gọi đồ ăn thêm.

Trước làn sóng tranh luận, ngày 17/3, Quan Không Gờ đã lên tiếng, đăng kèm đoạn clip gốc ghi lại toàn bộ tình hình lúc đó: "Đây là clip gốc nha mọi người, hai cô cháu rất là vui vẻ tích cực luôn, cô bán dễ thương với nhiệt tình lắm, cả nhà chọn lọc thông tin và coi clip đầy đủ để có cái nhìn rõ nhen". Thông qua đoạn clip, có thể thấy cô chủ đã giải thích rõ rằng, một tô "full-topping" gồm bún riêu cua, tóp mỡ, ốc có giá 80K; còn bán riêng thì bún riêu cua có giá 30K, bún ốc giá 60K, mỗi loại topping mua thêm có giá 10K.

Cuộc trò chuyện của Quan Không Gờ và cô chủ quán diễn ra vui vẻ, giá cả được công bố rõ ràng. Và như thường lệ, sau khi ăn xong, anh gửi toàn bộ 100K cho cô chủ, không lấy tiền thừa. Nguồn clip: @quankhonggo

Đến sáng 20/3, Quan Không Ngờ đã viết một bài tâm sự dài kể về hành trình của "Thử thách 100K": "Quan sinh ra và lớn lên ở chợ, tuổi thơ của Quan gắn liền với những sạp hàng, tiếng rao quen thuộc mỗi ngày, Quan thấy khi mình càng lớn, nhìn lại các chợ đang vắng dần, mỗi ngày càng thưa người mua và ít người bán hơn, thế hệ trẻ như tụi mình thì hiếm ai sẽ tiếp nối ba mẹ tiếp tục công việc ở chợ (vẫn có nhưng cả nước thì Quan nghĩ phần đó ít), vì thế hệ tụi mình có nhiều hoài bão, có nhiều ước mơ, muốn khám phá giới hạn của bản thân mình nhiều hơn khi sự phát triển của công nghệ, truyền thông ngày càng mạnh, đặc biệt là có rất nhiều sự lựa chọn".

Quan Không Gờ cho biết sẽ ghé thăm nhiều ngôi chợ khác ở những tỉnh chưa đi.

Chàng trai quê gốc Vĩnh Long ấp ủ series này bởi anh nhận thấy người dân ở chợ ít ai biết làm truyền thông mà chỉ có thể đợi khách quen mỗi ngày. Tuy nhiên, các khu chợ lại chứa đựng những "mỹ vị dân gian", những món ăn được giữ gìn qua nhiều thập kỷ khó có thể tìm thấy ở các trung tâm thương mại. "Quan luôn hy vọng rằng mỗi video mình đăng lên không chỉ là một clip giải trí, mà còn là một lời mời, mời mọi người, khi đi du lịch, hãy ghé chợ một lần" - Quan Không Gờ nhắn nhủ.

Tính đến hiện tại, Quan Không Gờ đã đặt chân đến hơn 100 khu chợ trên khắp cả nước, ghi lại những thước phim mộc mạc, đậm bản sắc văn hóa Việt được giới trẻ yêu thích, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Với nỗi trăn trở "30 năm nữa... chợ truyền thống sẽ đi về đâu", Nhựt Quan đã chọn cách lưu giữ kỷ niệm qua từng clip cho những thế hệ sau.

Ở mỗi gian hàng dừng chân, nam TikToker còn gửi tặng một phần quà nhỏ đến các tiểu thương với câu nói đậm chất người miền Tây: "Dạ không cần thồi, con biếu nha". Quan Không Gờ cũng chia sẻ, bởi gia đình anh từng ở vị trí đó nên anh thấu hiểu: "Quan không 'chọn người' để biếu, vì Quan tin rằng ai mưu sinh cũng đều vất vả như nhau".