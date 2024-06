Nắng nóng gay gắt trở lại miền Bắc, nhiệt độ ở Hà Nội đạt đỉnh điểm vào hôm nào?

HHT - Miền Bắc bắt đầu có nắng nóng diện rộng trở lại, nhiệt độ toàn miền tăng, có nơi nắng nóng gay gắt. Hôm nào sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc và nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội sẽ lên đến bao nhiêu trong đợt này?

Từ hôm nay, 28/6, ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nắng nóng bắt đầu quay lại miền Bắc. Nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành tăng 2 - 4oC so với ngày thứ Năm, 27/6.

Chiều nay, một số nơi ở miền Bắc, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, có nhiệt độ không khí lên tới 35oC (đây là mức nắng nóng). Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn khá nhiều: Hà Nội 41oC, Hải Phòng 40oC, Nam Định 41oC, Bắc Ninh 42oC…, trời nóng ẩm. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng) cũng có nhiệt độ cảm nhận lên đến 35oC.

Nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng 2 - 3oC trong cuối tuần này, dự báo ngày nóng đỉnh điểm ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung sẽ là Chủ Nhật, 30/6. Vào Chủ Nhật, nắng nóng gay gắt xảy ra ở nhiều tỉnh thành (đó là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 37oC đến dưới 39oC). Tại Hà Nội cũng có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cảm nhận thực tế vào buổi trưa và chiều lên tới 44 - 45oC, ở những nơi trong thành phố mà có nhiều nhà cao tầng sẽ còn nóng hơn, nhiệt độ cao duy trì đến tận tối.

Trong đợt nóng này, ở miền Bắc có gió Nam - Đông Nam khiến độ ẩm cao, gây cảm giác oi bức, người dân lưu ý có biện pháp tránh nắng nóng phù hợp. Thỉnh thoảng ở một số tỉnh thành vẫn có thể có mưa rải rác nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, lượng mưa ít.

Từ khoảng 3/7 (thứ Tư tuần sau), miền Bắc có khả năng có mưa, hết nắng nóng.