Nắng nóng lên tới gần 40 độ C tại khu vực miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

HHTO - Đợt nắng nóng đầu tháng 4 đang khiến khu vực miền Bắc bước vào những ngày oi bức đầu mùa. Dự báo, tình trạng này chưa thể sớm chấm dứt, thậm chí còn có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Cụ thể, nhiệt độ phổ biến tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc trong vài ngày qua dao động từ 35-37°C, một số nơi vượt ngưỡng 38°C. Thời tiết ban ngày nắng gắt, độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất đến hết tuần, miền Bắc chưa có dấu hiệu đón không khí lạnh trở lại.

Không chỉ là hiện tượng ngắn hạn, các chuyên gia khí tượng nhận định trong suốt tháng 4, miền Bắc sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng. Nhiệt độ trung bình được dự báo cao hơn từ 0,5-2,5°C so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng, xen kẽ là các đợt oi bức kéo dài. Đáng chú ý, biên độ nhiệt ngày - đêm chênh lệch lớn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo biểu đồ nhiệt độ 10 ngày tới, phải đến cuối tuần sau từ 15-18/4, nhiệt độ miền Bắc mới giảm đôi chút so với hiện tại.

Theo nhận định dài hạn, nắng nóng tại miền Bắc sẽ chưa đạt đỉnh trong tháng 4. Giai đoạn từ cuối tháng 5 đến tháng 8 mới là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất, khi nhiệt độ có thể duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Các đợt nắng nóng kéo dài có khả năng xuất hiện thường xuyên hơn so với đầu mùa.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, người dân miền Bắc cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe như: Hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h; Uống đủ nước, bổ sung điện giải; Sử dụng các biện pháp chống nắng khi di chuyển ngoài trời.

Đợt nắng nóng hiện tại được xem là tín hiệu cho một mùa Hè oi bức tại miền Bắc. Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục gia tăng, việc chủ động thích ứng sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực đến đời sống và sinh hoạt của người dân.