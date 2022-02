“Next Level” của aespa nâng tầm cao mới qua bản cover của các giáo sư Đại học Hàn Quốc

HHT - Không hổ danh là “bài hát có nhiều biến thể” nhất năm 2021, “Next Level” (aespa) một lần nữa gây bão mạng xã hội sau khi được các giáo sư trường Đại học nữ sinh Ewha làm lại theo phong cách quên luôn bản gốc.

Next Level là bản hit đã đưa tên tuổi của 4 cô nàng aespa lên một tầm cao mới khi liên tiếp giúp nhóm càn quét các bảng xếp hạng và lễ trao giải trong năm 2021. Bên cạnh bản nhạc gốc bắt tai, sự phổ biến của Next Level còn được đẩy lên cao hơn nhờ vào hàng loạt các phiên bản do các netizen “làm lại” bằng nhiều phong cách thú vị khác nhau.

Mới đây nhất, Next Level lại tiếp tục nhận được sự chú ý khi được các giáo sư trường Đại học nữ sinh Ewha lựa chọn làm ca khúc chào đón các tân sinh viên trong năm học mới. Khác với bản chính sử dụng âm nhạc điện tử, bản cover của các giáo sư được đệm bằng tiếng piano du dương cùng phần hòa âm ổn định phối hợp với vũ đạo tay đặc trưng của ca khúc khiến bài hát vừa lạ tai nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tích cực.

Được biết, đây cũng không phải là lần đầu các giáo sư trường Đại học nữ sinh Ewha đón tiếp tân sinh viên bằng cách trình diễn các ca khúc K-pop nổi tiếng theo phong cách “quên luôn bản gốc” như vậy. Trước đó, hội giáo sư này cũng từng gây chú ý khi cover ca khúc Growl của nhóm EXO với phần rap và vũ đạo “tinh tinh” đầy nhiệt huyết.

Bên cạnh bản phối trên, Next Level cũng đã có một năm thăng hoa với hàng loạt các trend chế nhạc khác nhau trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, ca khúc này trở nên vô cùng viral khi được cộng đồng mạng Vietsub lại thành nhiều phiên bản độc đáo như bài hát công thức toán học hay bài hát chúc mừng sinh nhật.

Dù hiện tại, aespa đang tạm nghỉ ngơi sau một năm hoạt động đầy năng nổ, nhưng với sự xuất hiện liên tiếp của các phiên bản cover khác nhau, Next Level chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường nhạc số và chứng tỏ sức nóng chưa bao giờ dừng lại của “bài hát có nhiều biến thể” nhất năm 2021.