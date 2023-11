Ngắm diện mạo ấn tượng của Jisoo BLACKPINK trên bìa ELLE Singapore

HHT - Nhan sắc của Jisoo BLACKPINK trên bìa tạp chí ELLE Singapore tháng 11 trở thành đề tài bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ngôi sao trang bìa ELLE Singapore ấn phẩm tháng 11/2023 gọi tên quý cô Kim Jisoo, chị cả của BLACKPINK.

Trước đó ít lâu, trong clip công bố gương mặt trang bìa, nhiều netizen bất ngờ với ngoại hình khác lạ của nữ idol. Các ý kiến cho rằng Jisoo BLACKPINK trông xuống sắc với kiểu ngôi lệch và gương mặt hốc hác, để lộ dấu hiệu của tuổi tác.

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi “trình làng” loạt bìa tạp chí, cộng đồng mạng đồng loạt “quay xe”. Dân mạng xuýt xoa trước nhan sắc mặn mà của nữ đại sứ Cartier trên ELLE Singapore.

Trong buổi chia sẻ với Elle Singapore, giọng ca Flower cũng có nhiều chia sẻ đáng chú ý, cô cho biết bản thân không muốn được nhìn nhận với một nét đặc điểm cụ thể: “Tôi hy vọng mọi người nghĩ về Jisoo như một người khó đoán. Tôi nghĩ điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn dù tôi có lựa chọn điều gì và bất kể thế nào”, Jisoo BLACKPINK cho biết.

Ba phiên bản bìa được mang đến bởi thương hiệu Cartier với ba hình ảnh chân dung, bán thân và toàn thân của nữ idol, đặc biệt câu chữ đi kèm: All Eyes On Her (tạm dịch: Tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên cô ấy) được nhận định là rất đúng với Jisoo, nữ idol thu hút mọi ánh nhìn với visual vô cùng xinh đẹp.