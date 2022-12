THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: "Chiếu cũ - chiếu mới" cùng hợp sức, quậy tung "Ngày Hội Nhảy Múa"

HHT - Mỗi tiết mục của các khối chuyên trong "Ngày Hội Nhảy Múa" tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam không chỉ khiến người xem mãn nhãn bởi vũ đạo bắt mắt, mà còn trầm trồ với sự đầu tư công phu trong khâu dàn dựng sân khấu, sự phối hợp ăn ý của team hậu cần lẫn team biểu diễn.

Ngày Hội Nhảy Múa đã chính thức diễn ra với màn tranh tài của 13 khối chuyên tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là tiền sự kiện đầu tiên, nằm trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình Ngày Hội Anh Tài - nơi các khối chuyên cùng "chạy đua" để tìm ra nhà vô địch Most Wanted Class.

Ngày Hội Anh Tài lấy chủ đề chính là Fairy Via Lens (tạm dịch: Lăng Kính Cổ Tích), 13 khối chuyên được giao cho 2 ca khúc cố định. Dựa trên 2 ca khúc này, mỗi đội sẽ tự dựng vũ đạo, có thể phối lại nhạc để tạo nên một tiết mục theo đúng chủ đề sự kiện.

Không tổ chức thi giữa các lớp như các sự kiện trường học thông thường, Ngày Hội Anh Tài hay Ngày Hội Nhảy Múa là cuộc tranh tài giữa các khối chuyên trong trường. Vì vậy, nhân tố của một đội sẽ bao gồm teen từ lớp 10 đến lớp 12. Đây là cơ hội để "chiếu cũ, chiếu mới" tìm được tri kỉ, gắn kết hơn, nhưng cũng không tránh khỏi những tranh cãi "do khác biệt thế hệ".

Cô bạn Yến Nhi (lớp 11 chuyên Trung) và Châu Anh (lớp 10 chuyên Trung) chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Vì mọi người không cùng chung quan điểm, thái độ tập luyện, làm việc, nên xích mích có, nhưng chúng mình nhanh chóng làm hòa và khối vẫn rất vui". Yến Nhi và Châu Anh tiết lộ giờ giải lao trong các buổi tập, teen của khối chuyên Trung đã sẽ kéo loa đi khắp trường, rủ các khối khác cũng vào hát và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Để đảm bảo tính công bằng, các ca khúc được sử dụng đều là các bản nhạc US&UK ưa chuộng như Live While We’re Young (One Direction), Wonderland (Taylor Swift), Alone (Alan Walker), How Far I'll Go (Moana OST)... Teen theo dõi màn so tài của các đội chơi có thể vừa cổ vũ vừa nhún nhảy hát theo.

13 tiết mục được teen chuyên Amsterdam dàn dựng như 13 vở nhạc kịch ngắn, mỗi sân khấu là một câu chuyện, một thông điệp khác nhau. Khối Song Bằng tái hiện cuộc sống con người ở thế giới song song. Chuyên Toán đưa khán giả đến Neverland, nhắc nhớ về những đứa trẻ chưa từng mất đi sâu trong mỗi người, ngay cả khi họ đã trưởng thành. Chuyên Văn kể câu chuyện nàng công chúa một ngày lạc vào vũ trụ đảo ngược. Chuyên Trung lại đưa người xem theo chân nàng Rapunzel đi tìm tự do.

Cảm thán sau các tiết mục cháy hết mình của teen, khán giả cũng phải trầm trồ về khâu dàn dựng, chuẩn bị đạo cụ của bộ phận hậu cần. Việc di chuyển, sắp xếp đạo cụ từ khung cửa, bàn ghế đến giường bệnh... đều được team hậu cần thao tác nhanh gọn khi chuyển cảnh.

Khép lại Ngày Hội Nhảy Múa, thắng hay thua không quan trọng, teen từ 13 khối chuyên vẫn hô vang khẩu hiệu riêng, tự hào về những nỗ lực cùng nhau tạo nên sân khấu hoàn hảo nhất, vững tinh thần chiến đấu cho các sự kiện tiếp theo.