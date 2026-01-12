Hà Nội sắp hết rét buốt vào sáng sớm, nhiệt độ lên gần 30 độ C vào hôm nào?

HHTO - Kiểu thời tiết đỡ lạnh vào ban ngày nhưng vẫn rét buốt vào buổi sáng sớm ở Hà Nội sắp thay đổi. Nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sẽ tăng dần còn ban ngày thậm chí có lúc lên đến gần 30 độ C, cụ thể là vào hôm nào?

Hà Nội đang trên đà tăng nhiệt, dù cảm nhận của mỗi người về rét vẫn là khác nhau. Nhiệt độ thực đo ở trạm Hà Đông lúc 5h30’ sáng nay, 12/1, là 14,5oC, vậy là tăng gần 3oC so với cùng thời điểm hôm qua, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên đến 23oC, là thoát ngưỡng lạnh, chỉ được coi là mát.

Thế nhưng vì mỗi người có khả năng chịu lạnh khác nhau, thậm chí cùng một người cảm nhận cũng mỗi lúc một khác, nên sáng nay nhiều người vẫn thấy rét buốt.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sớm ở Hà Nội sẽ tiếp tục tăng dần trong vài ngày tới, có thể thoát ngưỡng rét đậm (tức là sẽ vượt 15oC) vào 14/1. Đến ngày 15/1 (thứ Năm), nhiệt độ cảm nhận sáng sớm ở Hà Nội sẽ lên khoảng 20oC, là mức lạnh chứ không phải rét nữa.

Các mô hình hiện tại đều thống nhất trong dự báo về xu hướng tăng nhiệt ở Hà Nội tuần này (riêng ngày 15/1 có thể giảm nhưng ít): Đến ngày 16/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều có thể lên đến 27oC - 29oC, là cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 16/1: Hầu hết đều ấm đến rất ấm. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tóm lại, trong tuần này nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội nhìn chung tăng dần và có hôm trời rất ấm, thậm chí có thể hơi nóng (16/1). Thời tiết thay đổi như vậy ít nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp trong ngày và nên che mũi miệng khi ra ngoài.