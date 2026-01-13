Hôm nào miền Bắc mưa, ở Hà Nội có mưa không và trời có chuyển nồm ẩm không?

HHTO - Đà tăng nhiệt ở Hà Nội đang thể hiện rất rõ ràng cả vào buổi sáng sớm và trong ngày. Trong tuần này, dự báo sẽ có lúc miền Bắc mưa rải rác và Hà Nội cũng có thể mưa, cụ thể là vào ngày nào? Và liệu khi trời chuyển gió thì Hà Nội có nồm không?

Mặc dù không khí lạnh vẫn tăng cường nhưng theo kiểu “chập chờn”, tức là yếu và nhanh chóng “biến mất”, nên Hà Nội không rét đậm trở lại. Dù buổi sáng sớm vẫn có nhiều người thấy rét nhưng nhiệt độ đã tăng khoảng 4oC so với cùng thời điểm vài hôm trước rồi.

Buổi trưa và chiều ở Hà Nội ấm lên rõ rệt. Chiều nay, 13/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 24 - 25oC hoặc hơn, như vậy chỉ là mức mát. Chiều mai nhiệt độ có thể còn tăng chút nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 13/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Điều đáng chú ý khi thời tiết thay đổi trong những ngày này ở Hà Nội là buổi tối và sáng sớm đã khá ẩm rồi, sáng sớm còn có sương mù, dù ban ngày lại vẫn hanh khô. Xu hướng tăng ẩm cũng rõ hơn trong một vài ngày tới và đến 15/1 thì Hà Nội hoàn toàn hết hanh khô.

Không chỉ vậy, theo dự báo của phần lớn các mô hình hiện tại, ngày 15 - 17/1, miền Bắc có thể có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ hoặc mưa phùn. Hà Nội cũng có thể mưa trong ngày 16 - 17/1 nhưng khả năng không cao, nếu mưa cũng chủ yếu vào buổi sáng và chủ yếu là mưa phùn, mưa nhỏ, lượng ít, trên phạm vi hẹp và không kéo dài. Dù sao, người dân vẫn nên mang đồ che mưa trong 2 ngày này hoặc mặc áo khoác chống thấm nước.

Mô hình GFS của Mỹ và ECMWF của châu Âu dự báo mưa nhỏ ở nhiều khu vực tại miền Bắc trong ngày 17/1 (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Còn khả năng Hà Nội nồm ẩm sau vài ngày nữa là cao: Trong khoảng 15 - 20/1, trời ẩm, nhất là vào tối và sáng, có thể không đến mức nồm ướt như mùa Xuân nhưng là có nồm, không dễ chịu.

Khi thay đổi thời tiết như trên, người dân lưu ý chọn trang phục phù hợp, không nên mặc đồ dày và bí, ra ngoài buổi sáng sớm nên có mũ và che mũi miệng.