Nghi án "đạo nhạc" của bài rap đưa Rhyder vào chung kết Rap Việt 3 có cơ sở không?

HHT - Bên cạnh những màn đối đầu giữa các thí sinh và mentor, hàng loạt khoảnh khắc căng thẳng bỗng trở nên hài hước của các người đẹp The New Mentor cũng khiến netizen thích thú.

HHT - Trong khi Chi Pu được các tỷ tỷ chào đón ấm áp tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" thì LyLy lại bị các thí sinh khác từ chối thẳng thừng ở "The Next Stage 2023" vì lý do không ngờ.