Nghi vấn Han So Hee dùng nick ảo "khịa" Hyeri, phản ứng của chính chủ ra sao?

HHT - Sau mối tình nhiều sóng gió giữa bộ ba Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri, nữ diễn viên Han So Hee lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi vướng vào nghi vấn dùng tài khoản ảo để "cà khịa" Hyeri.

Ngày 16/10, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền thông tin Han So Hee bị nghi dùng nick ảo để bình luận tiêu cực và "cà khịa" Hyeri trên Instagram. Theo đó, cư dân mạng phát hiện một tài khoản có tên @catsaretheavengers đã liên tục để lại bình luận ác ý trên trang cá nhân của nữ diễn viên phim Reply 1988.

Một số bình luận từ tài khoản này gây chú ý với nội dung như: "Gộp cả lượng người theo dõi của cả Hyeri và Ryu Jun Yeol lại cũng không bằng Han So Hee", "Nghĩ sao mà dám so sánh với người có 17 triệu người theo dõi chứ?" và "Chắc chị này hạnh phúc lắm khi lượt follow tăng là nhờ có Han So Hee, nhưng giờ đây mọi người có còn quan tâm nữa đâu".

Cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết liên quan giữa Han So Hee và tài khoản @catsaretheavengers. Cụ thể, cô từng đăng hình giống hệt với ảnh đại diện của tài khoản này lên mạng xã hội. Đáng chú ý hơn là bạn của Han So Hee - diễn viên Jeon Jong Seo còn theo dõi tài khoản ảo này trên Instagram.

Ngược dòng thời gian, vào ngày 14/7, Jeon Jong Seo đã theo dõi tài khoản chính của Han So Hee. Sau đó không lâu cô tiếp tục follow tài khoản @catsaretheavengers. Điều đáng nói là một nhân viên trong ê-kíp của Han So Hee cũng theo dõi tài khoản ảo này, làm dấy lên thêm nghi vấn chính Han So Hee là người đứng sau.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, báo chí đã lập tức liên hệ với phía Jeon Jong Seo cho biết họ không thể xác minh, vì đây là cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. Về phía "nhân vật chính" Han So Hee, công ty quản lý nhanh chóng phủ nhận và cho biết: "Chúng tôi xin thông báo rằng tài khoản SNS được truyền thông đưa tin không phải là tài khoản phụ của nữ diễn viên Han So Hee."

Mặc dù Han So Hee đã phủ nhận nhưng cư dân mạng vẫn không ngừng chỉ trích hành động bị cho là "xấu tính" của cô trên các diễn đàn xã hội:

"Đáng lẽ mọi chuyện đã lắng xuống nhưng Han So Hee cứ thích khơi lên."

"Nếu thật thì đúng là thất vọng với cô ấy luôn ấy. Có nhan sắc và tài năng nhưng tính cách thì hết nói nổi."

"Tôi chưa thể tưởng tượng một người nổi tiếng lại trở thành kẻ chuyên đi bình luận ác ý để nhắm vào nghệ sĩ khác. Haha."

Mối "nghiệt duyên" giữa Han So Hee và Hyeri bắt đầu khi drama tình ái với Ryu Jun Yeol bùng nổ vào tháng 3 năm 2024. Han So Hee bị nghi là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ kéo dài 7 năm của hai diễn viên phim Reply 1988.

Nữ diễn viên họ Han nhất mực phủ nhận. Không lâu sau, Han So Hee và Ryu Jun Yeol cũng chính thức đường ai nấy đi, chấm dứt mối tình chưa đầy 3 tháng, công khai 2 tuần.