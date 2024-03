Dispatch vào cuộc "drama tình ái" Han So Hee - Ryu Jun Yeol, Knet thương cho Hyeri

HHT - Sáng nay (18/3), trang Dispatch đã chính thức "vào cuộc" và tung những hình ảnh tại Hawaii của Ryu Jun Yeol và Han So Hee. Hình ảnh được chụp vào ngày 16/3, tức là ngày hai bên thừa nhận hẹn hò. Sau bài đăng của Dispatch, cư dân mạng đang tức giận thay cho Hyeri.

Theo Dispatch, suốt chuyến đi chơi, Ryu Jun Yeol luôn hướng mắt về Han So Hee, còn cô nàng liên tục nhìn vào điện thoại cũng như quan sát phản ứng của mọi người xung quanh. Netizen suy đoán có lẽ Han So Hee đang cập nhật tin tức và tỏ ra khá lo lắng, vì vậy không khí của buổi hẹn hò dường như trầm lặng và người bạn đi cùng liên lục phải vỗ lưng an ủi cô nàng.

Trước thông tin do Dispatch đăng tải, cả netizen Hàn và Việt đều bày tỏ sự tức giận. Bởi bạn gái cũ của nam tài tử là Hyeri (Girls' Day) từng chia sẻ về niềm yêu thích đặc biệt đối với Hawaii vì đây là chốn bình yên nơi cô muốn tới với người yêu mình và coi nó như ngôi nhà thứ hai. Nhưng Ryu Jun Yeol thì chưa từng tới đây với Hyeri.

Vì vậy, việc Ryu Jun Yeol chỉ vừa bắt đầu mối quan hệ với bạn gái mới được 3 tháng nhưng đã cùng nhau xuất hiện ở địa điểm yêu thích nhất của bạn gái cũ 7 năm khiến cư dân mạng có phật lòng, đồng thời thương cảm cho Hyeri.

Ngoài ra, Dispatch cũng cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri thực tế đã lạnh nhạt với nhau từ tháng 6/2023 và cân nhắc về mối quan hệ đến tận đầu tháng 11 mới chia tay chính thức và công bố với truyền thông. Han So Hee và Ryu Jun Yeol đúng là gặp nhau lần đầu tại triển lãm của nam diễn viên vào ngày 15/11.