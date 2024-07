Nghi vấn Jack Antonoff "đá xéo" Billie Eilish, ngầm bảo vệ bạn thân Taylor Swift

HHT - Trong bài phỏng vấn mới nhất, Jack Antonoff được cho là ngầm mỉa mai ca khúc "Lunch" của Billie Eilish. Người hâm mộ của Billie đang vô cùng bất bình và chê bai nam nhạc sĩ hơn thua với hậu bối.

Ngày 4/7, Jack Antonoff có một buổi phỏng vấn với Today về quá trình làm nhà sản xuất âm nhạc. Anh chia sẻ: “Thật khó để sáng tác một ca khúc nếu bạn không bị thôi thúc mãnh liệt bởi nó. Những thứ khiến bạn bị thôi thúc lại thường là những chủ đề nghiêm túc. Bạn sẽ không nghe được nhiều bài hát hay về bữa trưa của một ai đó. Những điều bạn không thực sự hiểu và khiến bạn đau khổ mới thường là những điều đáng để viết.”

Chia sẻ của Jack nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Người hâm mộ Billie Eilish cho rằng nam nhạc sĩ đang "chê khéo" ca khúc LUNCH của Billie Eilish chưa đủ nghiêm túc. Nhiều người đã công kích nam producer trên các nền tảng mạng xã hội và quả quyết Jack đang cố ý hơn thua với đàn em.

Taylor Swift cũng bị lôi vào ồn ào không đáng có này. Jack Antonoff và Taylor Swift là cộng sự thân thiết đã đồng hành qua hàng loạt các sản phẩm. Không lâu trước đó, Billie Eilish được cho là cố tình "đá xéo" đàn chị khi lên tiếng chỉ trích những nghệ sĩ lớn đang cho ra mắt quá nhiều phiên bản vật lý chỉ với một album gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, trong khi ai cũng biết Taylor Swift có doanh số bán đĩa than cao nhất năm 2023.

Vào thời điểm Billie trở lại với album mới Hit Me Hard And Soft, cô nàng chia sẻ rằng không ai muốn xem một buổi diễn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, trong khi The Eras Tour đang có thời lượng hơn 3 tiếng. Điều này đã khiến cho cộng đồng Swifties tức giận và không ngừng "ném đá" nữ nghệ sĩ trẻ.

Ngay sau đó, Taylor Swift đã tung nhiều phiên bản trực tuyến của các ca khúc trong album The Tortured Poets Department. Cộng đồng mạng cho rằng Taylor Swift đang trả đũa Billie Eilish và quyết tâm chặn album mới của Billie khỏi vị trí Quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200.

Dù vậy, nhiều người vẫn đứng ra bảo vệ nam producer và cho rằng cộng đồng mạng đang làm quá vấn đề. “Jack chỉ đang cho rằng nỗi đau mới là điều thúc đẩy để có một bài hát hay. Bên cạnh đó, ca khúc LUNCH của Billie Eilish thậm chí còn không phải về một buổi ăn trưa.”, một tài khoản trên X chia sẻ.