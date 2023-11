Ngoại truyện "Hàng Xóm Tôi Là Totoro" siêu cưng, nhưng muốn xem lại không dễ

HHT - Bộ phim hoạt hình đình đám “Hàng Xóm Tôi Là Totoro” của hãng Ghibli có phần ngoại truyện siêu đáng yêu, nhưng để có thể thưởng thức khán giả cũng cần có chút vận may.

Nhắc đến một trong những phim hoạt hình đình đám của hãng phim Ghibli nổi tiếng Nhật Bản không thể bỏ qua My Neighbor Totoro (Hàng Xóm Tôi Là Totoro). Nhưng điều không phải khán giả nào cũng biết đó là bộ phim này còn có ngoại truyện, tên là Mei and The Kittenbus (tạm dịch: Mei và Xe Buýt Mèo Con).

Chính xác thì Mei and The Kittenbus là một phim ngắn chỉ dài khoảng tầm 14 phút. Nhân vật chính lúc này là Mei - cô em nhỏ trong hai chị em xuất hiện trong My Neighbor Totoro. Một ngày nọ, khi đang chạy chơi bên ngoài thì Mei bị một cơn gió lạ làm cho hoảng sợ, liền chạy vào nhà, ai ngờ cơn gió lạ cũng chạy theo cô bé.

Hóa ra đó là một chiếc xe buýt mèo con - một chiếc xe buýt mèo có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc xe buýt đã từng chở cả Totoro, chị Satsuki và Mei về nhà trong bộ phim gốc. Sau đó, Mei cùng với xe buýt mèo con đã có một cuộc phiêu lưu nho nhỏ cùng nhau. Totoro cũng xuất hiện trong phim với vai trò “khách mời”.

Tuy chỉ là một phim ngắn dài 14 phút, Mei and The Kittenbus vẫn tiêu tốn tới gần 15 ngàn tờ giấy vẽ để hoàn thành. Bộ phim được chăm chút tỉ mỉ như bất kỳ một tác phẩm dài hơi nào khác, với bậc thầy âm nhạc Hisaishi Joe phụ trách nhạc phim, chính đạo diễn Miyazaki Hayao cũng tham gia lồng tiếng.

Tuy nhiên, Mei and The Kittenbus không phải là một bộ phim dành cho tất cả khán giả. Ban đầu, phim ngắn này chỉ được chiếu ở Bảo tàng Ghibli (Nhật Bản), nhưng từ tháng 11 này phim sẽ được chiếu ở Công viên Ghibli mới khai trương vào năm 2022.

Đáng chú ý, tiếp nối sau Mei and The Kittenbus, nhiều phim ngắn khác của Ghibli cũng sẽ được chiếu ở công viên này, với tổng cộng 10 tác phẩm sẽ khiến các fan bất ngờ. Được biết, thời gian chiếu của mỗi phim linh hoạt, thường mỗi phim sẽ chiếu trong khoảng một tháng và sang tháng mới sẽ là một phim mới.

Nếu là một fan của phim hoạt hình Ghibli và có kế hoạch du lịch Nhật Bản trong thời gian sắp tới thì hãy đến Công viên Ghibli và thử vận may của mình xem bạn sẽ gặp được nhân vật quen thuộc nào nhé!