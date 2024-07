Ngôi sao ĐT Tây Ban Nha Lamine Yamal có cả tình yêu và sự nghiệp ở tuổi 17

HHT - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra với khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

HHT - Nhằm xây dựng một xã hội văn minh, an toàn khi tham gia giao thông. Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng ngày hội an toàn giao thông nhằm tìm hiểu, học hỏi kiến thức về Luật giao thông, phương pháp lái xe an toàn và cách xử lý tình huống khi gặp sự cố giao thông