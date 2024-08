Mưa lớn gây ngập lụt tại miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

HHT - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay, Hà Nội là một trong những trọng tâm mưa ở khu vực miền Bắc.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, đêm qua và sáng sớm nay (23/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/8 đến 3h ngày 23/8 có nơi trên 90mm như: Phong Phú (Hòa Bình) 193.8mm, Quan Hoa (Hà Nội) 177.6mm, Bình Khê (Quảng Ninh) 107.0mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 106.6mm, Hùng Vương (Vĩnh Phúc) 94.6mm...

Khu vực trung tâm của Hà Nội gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng, lượng mưa từ tối qua đến sáng sớm nay cũng lên tới hơn 100mm. Các khu vực mưa trên 100mm còn có các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân. Những khu vực còn lại của Hà Nội có mưa vừa, mưa to.

Cùng với mưa lớn, hàng nghìn cú sét đã giáng xuống Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong tối qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến phố của Hà Nội chìm sâu trong nước, gây khó khăn rất lớn cho giao thông của người dân.

Sáng 23/8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Dự báo từ chiều ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần, chỉ tập trung về chiều tối và đêm.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/8 các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến ngày 20/9, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa vừa, mưa to diện rộng. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ tập trung vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, sau đó cường độ suy giảm dần.